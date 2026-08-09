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遭冒名親弟租屋欠租...議員陳宥丞嚴正聲明：已報案 勿再有房東上當

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨北市議員陳宥丞（左）遭冒名親弟租屋欠租，當陳情人氣沖沖到服務處拿出租約，希望議員幫忙家人償還房租，這才得知遭冒名親弟租房欠租，陳宥丞今在臉書發出嚴正聲明。聯合報系資料照
民眾黨北市議員陳宥丞（左）遭冒名親弟租屋欠租，當陳情人氣沖沖到服務處拿出租約，希望議員幫忙家人償還房租，這才得知遭冒名親弟租房欠租，陳宥丞今在臉書發出嚴正聲明。聯合報系資料照

民眾黨北市議員陳宥丞遭冒名親弟租屋欠租，當陳情人氣沖沖到服務處拿出租約，希望議員幫忙家人償還房租，這才得知遭冒名親弟租房欠租，陳宥丞今在臉書發出嚴正聲明，並表示自己已正式報案，請大家切勿上當。

陳宥丞說，原來是名字跟他只差一個字「陳宥Ｏ」先生，自稱是他親弟弟，房東基於信任民代身份且又有血緣關係保證，不疑有他直接簽約，但不料入住後不久就未正常給付租金，受害房東說：「已扣完押金範疇，對方仍不繳交租金。」

「因租客音訊全無！房東苦無辦法，只好委託仲介把租約跟『陳宥Ｏ』租客證件影本帶來他服務處，希望能幫忙還錢跟找人。在說明與該名男子絕無親戚血緣關係，房東才知道被騙及希望我們能澄清。」陳宥丞說，原先認為是民事糾紛，民代也不應該介入私人債務關係，若租客能盡速還錢與說明清楚可不追究。但陳情人出面後，竟然在約定時間到期也未償還租金，並對於冒名ㄧ事也未做說明及致意，所以，他也被迫到警局完成報案，以免其他受害者被騙。

陳宥丞表示，詐騙已經成為台灣人中揮之不去的痛，每個人都有被詐騙接觸的經驗，希望執政者能將心力放在民生經濟，少點口水對立！才是百姓的期待跟福氣。謝謝辛苦的警察同仁。

陳宥丞今在臉書發出嚴正聲明，並表示自己已正式報案，請大家切勿上當。圖／截自北市議員陳宥丞臉書
陳宥丞今在臉書發出嚴正聲明，並表示自己已正式報案，請大家切勿上當。圖／截自北市議員陳宥丞臉書

房東 租屋 議員 陳宥丞 民眾黨

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