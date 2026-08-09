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新北敬老獻藝登場 侯友宜憶母親：歌仔戲串起親情連結

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市年度文藝活動「新北市敬老獻藝歌仔戲」今天在市府登場，市府局處首長及市議員同台演出全新戲碼「金殿抗婚」。記者葉德正／攝影
新北市年度文藝活動「新北市敬老獻藝歌仔戲」今天在市府登場，市府局處首長及市議員同台演出全新戲碼「金殿抗婚」。記者葉德正／攝影

新北市年度文藝活動「新北市敬老獻藝歌仔戲」今天在市府登場，市府局處首長及市議員同台演出全新戲碼「金殿抗婚」，演員使出渾身解數，博得台下觀眾喝采。新北市長侯友宜到場致詞分享童年陪母親欣賞歌仔戲的往事感性表示，傳統歌仔戲不僅是珍貴的文化資產，更承載著一代人的共同記憶，也串起家人間的情感與連結。

今天「新北市敬老獻藝歌仔戲」活動，由侯友宜到場開鑼揭幕，傳遞敬老心意。侯友宜表示，歌仔戲不僅是台灣珍貴的文化資產，也承載許多長輩共同的回憶，新北市每年舉辦敬老獻藝歌仔戲，除持續傳承戲曲藝術，也希望透過府會同台獻藝，為長者帶來歡笑與祝福。

侯友宜說，今天演出的演員都相當專業，其中扮演「福祿壽喜」四仙的演員，其實是市府官員，大家過去都沒有演過歌仔戲，但為了地方文化一起投入演出；現場也有客家局長用台語演出，還有局長、研考會主委及退休副局長共襄盛舉，呼籲現場觀眾不論演出好壞，都給予熱烈掌聲，支持傳統文化。

侯友宜分享，歌仔戲是自己從小看到大的傳統戲曲，過去陪媽媽看歌仔戲時，媽媽總會要他們坐在旁邊陪著看完，成為親子間重要的互動與連結，傳統歌仔戲不只是戲曲藝術，更把人與人之間的感情緊緊繫在一起，期盼透過文化讓大家更加凝聚、彼此包容。

侯友宜說，新北市65歲以上長者已超過80萬人，占全市人口兩成，已邁入超高齡社會，新北市持續推動老人共餐、動健康、銀髮大學等服務；今年7月起「新北敬老愛心卡」也加碼從480點提升到600點，並擴大使用範圍，鼓勵長輩多出門、多參與、多活動，享受更健康、豐富的生活。

新聞局長李利貞表示，「金殿抗婚」由導演黃美靜老師指導，劇情講述東漢名臣宋弘面對權勢，仍堅守情義、信守承諾的故事，今年演出陣容堅強，議會由劉美芳議員、石一佑議員及張嘉玲議員擔綱演出，市府則由青年局長邱兆梅、客家局長劉冠吟、農業局長諶錫輝及研考會主任秘書王瑞玲同台獻藝，以實際行動支持傳統戲曲發展。

新聞局指出，本次演出由全國數位有線電視協助錄影剪輯，預計於9月13日晚間6時於各家有線電視第3頻道公用頻道聯播，邀請未能親臨現場的市民朋友一同觀賞。

新北市年度文藝活動「新北市敬老獻藝歌仔戲」今天在市府登場，市府局處首長及市議員同台演出全新戲碼「金殿抗婚」。記者葉德正／攝影
新北市年度文藝活動「新北市敬老獻藝歌仔戲」今天在市府登場，市府局處首長及市議員同台演出全新戲碼「金殿抗婚」。記者葉德正／攝影

歌仔戲 侯友宜 親情

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