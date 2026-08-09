蘇巧慧淡水座談提北海岸發展藍圖 推醫療園區、智慧科學產業聚落

新北市長參選人蘇巧慧今天至淡水出席新北議員參選人游明諺基層座談會。蘇巧慧表示讓游明諺進議會，新北隊就多一份力量，北海岸也能爭取更多資源。未來她當上市長將推動醫療園區及智慧科學產業聚落，讓北海岸有更完善醫療照顧及就業機會。

蘇巧慧和總統府副秘書長何志偉、立委郭昱晴、新北市議員戴瑋姍、張錦豪、林秉宥、台北市議員鍾佩玲，以及新北市議員候選人張志豪一同到場力挺游明諺。蘇巧慧和游明諺一進場，就受到上百名支持者熱烈歡迎，眾人齊喊「新北慧贏！」、「游明諺 凍蒜！」，場面相當熱烈。蘇巧慧表示游明諺擁有10年國會及地方幕僚經驗，長年扎根淡水、八里、三芝和石門，是真正「找得到人、事情能處理」的行動派。

蘇巧慧表示，未來她將在淡水推動智慧科學產業聚落，發展AI、智慧自駕、機器人等新興產業，打造北海岸智慧科技核心圈。蘇巧慧指出，淡水具備土地、人才及交通優勢，包括淡海新市鎮二期擁有大片完整開發腹地，又有多所大專院校人才資源，隨著淡江大橋通車更能串聯台北港、桃園機場及鄰近科技產業聚落，未來極有潛力形成完整的智慧科技產業廊帶，創造更多在地就業機會。

關於游明諺長期關注的醫療議題，蘇巧慧表示，淡水及北海岸人口持續增加，但大型醫療量能仍不足，過去已在立法院成功爭取修訂淡海醫療次分區，未來她將持續推動淡海新市鎮增設醫療園區，讓淡水、三芝等地居民可以就近就醫，也讓急重症患者爭取更多黃金救援時間。

蘇巧慧表示，台北港也是北海岸產業轉型的重要地區，未來她會持續推動港區發展、加速填海造陸，不僅能增加土方處理量能，更有機會擴大產業用地，讓八里與淡水共同形成新的科技產業廊帶，並進一步串聯五股、新莊、林口等既有產業聚落，創造北海岸新的就業與發展機會。

蘇巧慧說，從八里、淡水一路延伸至三芝、石門等沿海區域，都有豐富的山海資源。未來她將從善用海洋、建設路廊、活化場館三大方向著手，全面改善漁港與親海設施，完善自行車與大眾運輸路網，並活化沿線場館與遊客中心，把北海岸打造為具有國際辨識度的觀光品牌。