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李四川坪林平安宴拚人氣 民眾喊「我們全家都支持你」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川出席坪林協德宮關聖帝君聖誕千秋平安福宴。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川出席坪林協德宮關聖帝君聖誕千秋平安福宴。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今晚間受邀出席坪林協德宮關聖帝君聖誕千秋平安福宴，一抵達會場便有民眾高喊「凍蒜」，不少鄉親上前要求合影、自拍。現場更有支持者向李四川直呼「我是你的粉絲，你一定要凍蒜，我們全家都支持你」，坪林協德宮主委花雲雄也致贈文山包種茶，取「包中」好彩頭，預祝他市長選戰高票當選。

協德宮主祀關聖帝君，建廟逾百年，是坪林重要地方信仰中心。李四川表示，感謝關聖帝君長年庇佑地方，也指出坪林擁有茶葉產業與自然觀光資源，都是珍貴的地方特色，未來希望持續讓更多民眾看見坪林。

談及地方建設，李四川表示，若當選市長，將全力推動深坑輕軌，未來銜接環狀線東環段，串聯信義區、動物園及深坑，改善大新店地區交通；並透過綠色運具進一步串聯坪林，將觀光人潮帶進茶鄉，為地方產業創造新契機。

李四川相關說法獲現場鄉親回應，席間多次響起「凍蒜」聲。活動包括坪林區里長聯誼會會長、大林里長李秋勝及多位里長，新北市議員陳儀君、劉哲彰，以及議員參選人游皓麟等人也到場。

國民黨新北市長參選人李四川出席坪林協德宮關聖帝君聖誕千秋平安福宴，鄉親熱情與李四川自拍合影留念。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川出席坪林協德宮關聖帝君聖誕千秋平安福宴，鄉親熱情與李四川自拍合影留念。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川出席坪林協德宮關聖帝君聖誕千秋平安福宴，鄉親熱情與李四川合影留念。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川出席坪林協德宮關聖帝君聖誕千秋平安福宴，鄉親熱情與李四川合影留念。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川出席坪林協德宮關聖帝君聖誕千秋平安福宴，鄉親熱情與李四川自拍合影留念。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川出席坪林協德宮關聖帝君聖誕千秋平安福宴，鄉親熱情與李四川自拍合影留念。圖／李四川競辦提供

李四川 坪林 全家 新北市長 新北市選舉

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