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北市疏散門傍晚開啟 紅黃線停車10日清晨前須駛離
台北市政府今天表示，颱風白海豚對北台灣影響程度降低，北市疏散門預定今天傍晚6時起陸續開啟；原開放部分疏散門周邊紅黃線停車路段，車主須於10日上午7時前駛離。
台北市水利工程處發布資訊指出，颱風白海豚對北台灣影響程度降低，北市疏散門預定今天傍晚6時起陸續開啟；另外，基隆河中山橋以下，考量上游水庫仍持續調節放水、天文大潮等因素，低窪處易有漫淹情形，相關區域越堤道將在今天晚間8時陸續開啟。
水利工程處特別提醒，部分河濱公園低水護岸及人行、自行車道有樹枝、落葉等，民眾進入時須注意安全。
台北市交通局發布，配合今天傍晚6時起陸續開放萬華區、大同區疏散門，晚間8時起陸續開放士林區疏散門，原開放部分疏散門周邊紅黃線停車路段，明天早上7時恢復禁停管制，請車主在此之前駛離，違者依道路交通管理處罰條例拖吊移置並開罰，同時恢復收費。
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