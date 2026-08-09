北市疏散門傍晚開啟 紅黃線停車10日清晨前須駛離

平溪天燈是地方重要文化活動，曾被美國CNN評選為「世界上五十二件必做的事」，但遊客施放的幸福天燈，卻可能成地方噩夢，不僅造成農損、垃圾危害，甚至引發火警傷亡等安全及賠償問題。訂自治條例及收取規費，天燈業者及地方多樂觀其成，但認為未來如何稽查、公平性及管理才是關鍵，稽查能量不足恐難遏止違規或黑市販售，且基金運用必須公開透明以昭公信。

2026-08-09 08:58