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白海豚沒颱風假...吳思瑤嗆蔣萬安洗巴威記憶 北市：竹篙鬥菜刀

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午主持北市府白海豚颱風第三次工作會報。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安今天上午主持北市府白海豚颱風第三次工作會報。聯合報系資料照

白海豚颱風北市未放颱風假，引發綠營民代質疑，前次巴威颱風僅發布海警時即宣布停班課，質疑市長蔣萬安雙標，北市府人事處表示，停班課決策均嚴格依據中央氣象署專業預測數據，並符合中央法規之停班課標準，絕無標準不一之情事。

另外，針對立委吳思瑤批蔣萬安洗記憶、甩鍋中央，北市副發言人蔡畹鎣回應，兩次颱風的路徑、風雨預測及致災風險明顯不同，吳委員別再「竹篙鬥菜刀」。

蔡畹鎣表示，客觀氣象數據就擺在眼前，吳選擇性看不見，腦中只有政治操作、刻意混淆視聽。難道想藉此轉移毒油案、疫苗案焦點？不斷想替人民「洗記憶」的，正是民進黨。吳委員亂罵「無能、無恥」，應該原話奉還給民進黨及吳委員自己。

北市人事處也表示，白海豚颱風風雨數據未達法定標準，中央氣象署僅發布海上警報，並預估暴風圈並不會侵襲台灣本島。根據昨天晚間7時中央氣象署提供的未來24小時風雨預測，北市的預估風力與雨量數值「皆完全未達」法定停班停課門檻。

人事處指出，回顧前次巴威颱風，7月9日中央氣象署風雨預測資料已明確顯示，隔日（10日）晚間北部地區的風力或雨量變大，且暴風圈侵襲機率極高，並預計於隔日上午發布陸上警報。市府基於保障市民生命財產安全之原則，依法宣布停班停課。

人事處重申，市府所有防颱與停班課決策，皆依「天然災害停止上班及上課作業辦法規定」及中央氣象署最新發布的風力、雨量，並透過與基隆市、新北市及桃園市進行協調聯繫，審慎決定是否停班課，呼籲外界勿將不同條件的颱風刻意混淆比較。

白海豚 蔣萬安 颱風假 吳思瑤 颱風 北市 停班 台北市

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