天燈標章費中央新北分歧...平溪2018年至今35件災損 老翁屋毀賠償無門

新北平溪天燈每年施放約60萬盞，卻不時傳出因天燈釀成田野、住宅火警及垃圾隱憂，2018年至今造成35件災損。新北議會去年三讀通過天燈自治條例擬收取標章費，但中央認為特別公課缺法源依據仍未核定，導致無法公告施行，因而遭審計單位檢討。

2019年6月8日傍晚新北市平溪區1間民宅突然發生火警，消防人員將火勢撲滅清理火場時發現天燈殘骸，經火調人員調查後確認起火原因為天燈引燃。屋主72歲老礦工胡男當時因前往醫院裝支架不在家逃過一劫，但居住超過70年的老家卻遭大火吞噬，整棟房屋超過3分之2被燒毀，連藏在鞋櫃內準備作為退休及醫療費的15萬元也付之一炬。

胡男事後估算房屋修復及其他損失約180萬元，卻遲遲求償無門，至今仍未獲得賠償。胡男無奈地說：「錢是他們在賺，苦是我們在受」，如今看到天燈就「很賭爛」。

另一起火警則發生在2025年3月22日，平溪區石筍尖一處鐵皮屋當天下午冒出大量濃煙，消防人員獲報趕往搶救，火勢於半小時內撲滅，燃燒面積約15平方公尺。據報案人指稱曾看到天燈掉落後房屋起火，但消防人員撲滅火勢後，現場並未發現天燈殘骸，確切起火原因仍待火災調查進一步釐清。

新北市消防局第六大隊大隊長林登港指出，天燈造成的火災每年仍會發生，頻率與天候及遊客量有關，天氣晴朗、遊客較多時較容易發生，下雨天則幾乎沒有。天燈造成的火災主要是山林、田野火警，或造成農作物損害，民宅因天燈釀成火警的案例則相對少見。

為有效管理天燈造成的亂象，新北市府制定天燈永續發展自治條例，去年7月由新北市議會三讀通過。依條例規定若業者拒絕稽查每次可開罰3千元以上、1萬元以下罰鍰，若偽造天燈標章將依照售出天燈數量，處1萬元以上、10萬元以下罰鍰。自治條例明訂，業者應按預期供應天燈數量購買標章，並繳納永續發展費，作為相關天燈災損補償，市府將成立永續發展委員，決議標章樣式、永續發展金額度及後續永續發展基金管理。

但新北市天燈永續發展自治條例時隔一年仍未公告施行，因而遭審計單位檢討，經發局指出地方已將相關配套做好做滿，但中央卻遲不核定。據了解，中央與新北市府對天燈自制條例最大歧見，在於市府希望標章費走特別公課，而非規費，但中央質疑走特別公課目前少了法源依據。

特別公課是指公部門為達成特定政策目標，對與該任務有特別關係的特定群體所課徵的限定用途金錢負擔，必須是專款專用、不入總預算等。規費則會進到市府收入「大水庫」中，天燈活動衍生的支出由全民買單，市府認為一旦發生天燈致災案件，從規費去賠償被害人恐有爭議。

立委廖先翔說，他原本希望觀光署修改觀光發展條例，讓天燈自治條例收標章費有法源依據，但觀光署意願不高，目前折衷、可行作法是，讓標章費走規費途徑，另設基金確保專款專用，若走這個方案，天燈自制條例需要送回議會微調內容，後續再送中央核定，應該就能突破困境。

目前每一只天燈的標章費暫估30元，待自治條例通過後，經過天燈永續發展及基金管理會共同決議才會公告。新北經發局說明，天燈費是外加的概念，目前天燈單價250至400元，顏色愈多價格愈高，一旦自治條例通過，每一盞都要再加天燈標章費30元，業者會加在售價上還是自行吸收，由業者自行決定。以目前每年約放30萬盞天燈來算，一年標章費累計約有900萬元。經發局指出如果滾動幾年後基金有盈餘，也可以透過管理會機制調降標章費。

新北市消防局表示，依新北市天燈施放管理辦法，天燈僅限於平溪區十分遊客中心至師功橋（現改名為一坑橋）及106號縣道沿基隆河流域周界200公尺內施放，且禁止晚間10時至翌日上午6時施放，違規者可處3000元罰款。呼籲業者及遊客施放天燈時務必注意風向，遵守規定時間及地點施放，避免天燈飄向電塔等設施，也不要吊掛物品造成天燈無法順利升空或產生落焰。

新北市平溪區胡姓老翁的房子發生火警，現場有天燈殘骸，消防局調查是天燈引燃火勢。圖／家屬提供

新北市平溪區胡姓老翁的房子發生火警，現場有天燈殘骸，消防局調查是天燈引燃火勢。圖／家屬提供

颱風前強風吹加天乾物燥，平溪多起山林火警發現天燈殘骸。記者游明煌／翻攝

颱風前強風吹加天乾物燥，平溪多起山林火警發現天燈殘骸。記者游明煌／翻攝

天燈掉落引火警？平溪鐵皮屋大火燒毀，火調採證釐清。記者游明煌／翻攝