北市颱風整備假爭議 沈伯洋：應有透明標準供檢驗

颱風白海豚帶來強風豪雨，台北市長蔣萬安表示，因未發布陸警才沒宣布停班課。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天表示，北市颱風整備假應有公開透明標準，讓市民可檢驗。

沈伯洋下午出席在台北市議會舉辦的「強棒出擊，沈伯洋、張文潔見面會」，媒體會前聯訪詢問，上次颱風巴威來襲，北市宣布放颱風整備假，但這次颱風白海豚風雨更強卻未放假惹議，如何看蔣萬安聲稱是因沒有宣布陸上颱風警報。

沈伯洋表示，陸警並非放假唯一條件，之前豪雨也是放假標準之一，北市上次發明所謂的颱風整備假，這次為何卻沒有，認為要預測這些事情，多少有一定的困難，但覺市民的疑慮不會是精不精準，而是標準作業程序（SOP）是什麼。

他說，北市放假標準為何，能否公開透明，讓市民能事先知道放假標準規定，希望能有較公開透明一致的標準，讓市民可以檢驗，相信大家就不會有相關疑慮。

媒體追問，關於慈濟採購BNT疫苗遭詐騙事件，時任疫情指揮中心指揮官陳時中提醒慎防疫苗掮客，卻遭藍營稱民進黨政府與防疫團隊阻撓民間自行採購疫苗，如何看蔣萬安近來連日受訪都未認錯、道歉。

沈伯洋表示，這實在是很誇張，奉勸一句話給蔣萬安，就是「一個人只要說了一個謊，就要說千千萬萬個謊來圓」，其實這整件事非常簡單，就是慈濟是被害人、當時陳時中要保護被害人就去阻止。

他提到，當時身為立委的蔣萬安也開過機密會議，蔣也知道整個政府當時處境，結果最後卻選擇造謠，選擇用這樣方式得到政治紅利，那麼簡單的事情，其實只要跟大家說明就好，所以蔣萬安怎樣都不說明為何要造謠，卻來造更多的謠，想要移轉焦點。

沈伯洋認為，當時防疫第一線人員如此辛苦，一起守護台灣產業，覺得當時就已有非常多謠言，甚至很多都已被法院認證就是謠言，那為何迄今都不願告訴大家當時造謠的原因。

由於前台北市長柯文哲也被外界要求應針對疫苗爭議道歉，媒體詢問，對柯文哲今天反爆粗口嗆民進黨看法為何。

沈伯洋認為，柯文哲現在並無公職，所以受訪時可能有自己想法及情緒 ，但蔣萬安現在是公職且在國民黨內有一定地位，反而應要清楚向市民說明，為何當時要用造謠方式攻擊陳時中。

媒體最後問到，昨天到深藍選區成功中繼市場掃街時，如何看因拜票動線問題遭民眾怒嗆。沈伯洋說，掃街過程遇到各式各樣不同意見的人是常態，也難免會阻擋到動線，工作人員及志工都不斷引導，若做得不夠完善，感到十分抱歉，希望能再次精進動線引導，不要讓民眾感到不便。