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颱風白海豚北市災情182件 蔣萬安午後視察內湖

中央社／ 台北9日電

颱風白海豚今天最接近台灣，台北市災害應變中心上午更新資訊，計接獲182件災情通報，已處理150件，其餘32件處理中。市長蔣萬安除指示防災、搶災，下午將赴內湖區視察。

台北市災害應變中心發布資訊指出，截至上午11時，計接獲182件災情通報，已處理150件，其餘32件處理中，主要包含路樹倒塌73件，圍籬倒塌、鐵皮掀開等建物輕微受損34件，電線、電纜、電桿毀損、小區域停電、交通號誌損壞等民生基礎設施災情28件，以及5名民眾因圍籬、路樹倒塌、磁磚掉落受傷。

蔣萬安主持北市府白海豚颱風第3次工作會報時說，預計颱風今天下午最接近北市，氣象團隊評估上午風勢較強，市區雨勢接近大雨等級，山區達豪雨等級，並伴隨7至8級陣風，空曠地區甚至可能出現9級陣風；預計風雨將於下午至傍晚逐漸趨緩，但仍不可掉以輕心。

蔣萬安並指示相關局處進行防災、搶災、救災及後續復原工作，同時要注意安全第一。台北市災害應變中心並發布，蔣萬安下午將前往內湖區成功公園對面視察邊坡整治工程。

因應豪大雨可能造成水位上升，蔣萬安要求工務局水利處密切監測景美溪「景美自來水園區」、「大溝溪生態治水園區」調洪池等水位變化，若水位持續上升或有溢淹風險，須提早發送CBS災害警報細胞廣播訊息，提醒周邊民眾及早因應。

針對強風可能影響捷運營運，蔣萬安指示捷運公司即時監控地面段及高架路段風力狀況，依照標準作業程序（SOP）視情況採取減速或停駛等應變措施。若有營運調整，透過官網、社群媒體、車站廣播及新聞媒體跑馬燈等管道，提前發布訊息。

白海豚 內湖 蔣萬安

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