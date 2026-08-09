網友質疑未停班課 蔣萬安：沒發布陸上颱風警報

颱風白海豚今天最接近台灣，有網友留言質疑沒停班課。台北市長蔣萬安今天表示，這次沒發布陸上颱風警報，主因外圍環流影響讓山區較大風勢、市區間歇雨勢，4市討論後就沒宣布停班課。

中央氣象署今天表示，今天是颱風白海豚最接近台灣的期間，預測白天就會減弱為輕颱，外圍雲系一波波移入，北部地區防豪雨、竹苗山區防大豪雨，基隆北海岸適逢大潮需嚴防海水倒灌。

由於昨晚到今天風雨明顯，蔣萬安臉書被不少人留言質疑何以沒放颱風假、不停班課。蔣萬安今天上午到台北市災害應變中心召開「台北市政府白海豚（DOLPHIN）颱風第3次工作會報」，受訪時提出說明。

蔣萬安說，這次可見市區內還是有間歇的雨勢，山區有較大的風勢，主要是受外圍環流的影響，中央氣象署這次沒有發布陸上颱風警報，昨天也經過4市（基北北桃）討論之後，所以就沒有宣布今天停班停課。

他也說，目前整個災情彙整大概135件，絕大部分都已經處理完，大概剩下18件正在處理當中，絕大部分都是路樹傾倒，或是廣告招牌掉落、圍籬傾倒。

蔣萬安提醒市民，因為這次風勢較大，呼籲民眾做好整備工作，儘量待在家中，非必要不要出門，切勿到海邊山區，由於颱風目前移動較緩慢，氣象團隊預估大概中午過後，慢慢經過台灣北部上方再往西移動，風雨就會趨緩、減少。

媒體又提問，民眾若持路邊停車繳費通知單前往超商繳費，單子上雖印有QR Code，仍要先補印繳費單，後續是否調整更便利的作法，蔣萬安說已請交通局研議，未來做調整，讓民眾到超商掃QR Code就可以直接繳費。

此外，媒體提問針對慈濟採購BNT疫苗遭詐騙事件，退休醫師楊斯棓稱民進黨當初擋下的是中國疫苗，反而是當時國民黨籍政治人物呼籲台灣接受中國疫苗。蔣萬安說，疫情期間，「當時政府阻擋疫苗採購，這都是客觀的事實」，造成民眾在當時慘痛的經驗，大家是不會忘記的。