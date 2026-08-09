挑食怪登陸新北市府 食農教育展「味覺星球」8月13日登場等你來挑戰

暑期親子活動再添好去處，新北市農業局8月13日至22日將於市府一樓大廳舉辦食農教育展《味覺星球：挑食怪來襲》，結合互動闖關、新北在地農漁產展示及食農教育成果展，邀請大小朋友一起來挑戰任務，展開好玩又有收穫的食農教育冒險。

農業局表示，本次展覽以故事情境串聯三大互動任務，帶領孩子從遊戲中認識均衡飲食、當季當令及珍惜食物的重要性。民眾進入展場後，將協助挑食怪修復味覺星球能量，透過任務卡、食材配對、季節判斷及料理搭配等互動方式，認識新北綠竹筍、甘藷、山藥、南瓜、新北好茶、萬里蟹、貢寮鮑等在地農漁產，理解日常飲食選擇與在地農業、生態環境及永續生活的關聯。

展區設計以親子共學及遊戲化體驗為核心，將食農教育概念轉化為看得懂、摸得到、玩得起來的互動內容。包含認識不同顏色食材與營養價值的能量修復、認識當季當令與低碳飲食的季節秩序，以及認識均衡餐盤與責任消費的能量料理，讓孩子在闖關過程中自然接觸食物來源、飲食選擇與環境永續等觀念。

農業局長諶錫輝表示，食農教育不只是認識餐桌上的食物，更重要的是理解食物如何被生產、如何來到生活中，以及和土地、農友及環境之間的關係。新北市近年協助農場、漁場及特色社區發展具教育性與地方特色的體驗課程，本次展覽將這些成果轉化為親子容易理解的互動內容，讓食農教育不只是知識，也能成為孩子願意參與、家長願意陪伴的生活體驗。

農業局指出，本次展覽除主題闖關區外也設置食農教育成果展示區，介紹本年度輔導場域及新北多元食農教育資源，內容涵蓋農作栽培、友善耕作、水產養殖、養蜂、茶文化及農村生活等主題；並攜手台灣好基金會推出「我的永續生活提案延伸展示，呈現校園食農教育及永續生活實踐成果。展覽自8月13日至22日上午9時至下午6時於新北市政府一樓大廳免費展出，歡迎市民朋友趁暑假走進市府大廳，挑戰挑食怪、認識新北農漁產，一起探索新北好味道。

食農教育展同步辦理工作坊。記者黃子騰／翻攝

本次展覽將於新北市政府一樓大廳舉行。記者黃子騰／翻攝