平溪天燈收費業者樂觀其成 但憂稽查能量不足恐難遏止違規販售

平溪天燈是地方重要文化活動，曾被美國CNN評選為「世界上五十二件必做的事」，但遊客施放的幸福天燈，卻可能成地方噩夢，不僅造成農損、垃圾危害，甚至引發火警傷亡等安全及賠償問題。訂自治條例及收取規費，天燈業者及地方多樂觀其成，但認為未來如何稽查、公平性及管理才是關鍵，稽查能量不足恐難遏止違規或黑市販售，且基金運用必須公開透明以昭公信。

平溪區十分里里長王瑞麟說，平溪的天燈產業聞名國內外，要保存傳統文化必須有永續發展的規畫，自治條例要趕快公布實施才有法令依據及公權力執行，結合完善的保險機制，但很重要一點是未來基金運用要公開透明。

王瑞麟說，天燈都統一貼上市府核可的標章確實可以有效管理，但重點是未來如何稽查，未來會有固定的基金收入，不是仰賴捐獻是根本解決之道，建議也可用於地方的福利服務。

一名平溪天業者認為，透過徵收永續發展費成立基金，可在發生天燈火警等災害時作為被害人賠償依據，以往業者自發性捐款或組基金，因「有人交、有人不交」導致不公平競爭與機制停擺，政府介入規範能讓同業一體適用。地方擔心的問題稽查是否公平、公正，擔憂未來執法取締有無統一標準，若有漏洞或厚此薄彼將打擊守法業者。

地方認為，不時發生天燈墜毀燒民宅事故，不知找誰賠，有標章就可追查，也可管理。但執法人力與管理落實度將是挑戰，尤其平溪腹地廣、遊客多，基層稽查能量不足恐難遏止違規或黑市販售。

郭姓天燈業者表示，並不反對收規費，但要收的合理，政府收了錢就要好好管理及嚴格執法，應結合保險業者來承擔處理，針對如果因為天燈造成的財損、人員受傷有理賠的機制，承擔起責任。但合法和非法業者怎區分，沒有標章私放的要如何確實取締，否則有標章的付規費會提高成本，沒標章的低價搶生意，將會一團亂。

胡姓天燈業者說，按預期供應天燈數量購買標章，並依標章數量繳納永續發展費，他們很樂意，數量可透明，基金可以協助因施放天燈肇災補償被害人及提供環保清潔所需，有狀況發生等同於大家互相幫忙善後，不讓單一業者扛責。

不過，另有天燈業者表示，平溪、十分都要有一致的標準，尤其未來怎麼查要讓業者信服，不要厚此薄彼才能永久，如何查、怎開罰都必須公平、公正。