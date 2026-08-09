北市智慧停車繳費要補單 1年耗800萬張 議員質疑不智慧

北市推動智慧停車，但近一年仍有將近百分之二十八停車費透過超商繳納，議員質疑，高達八○二萬件停車費須先操作便利商店多媒體機補單，才能繳費，不環保也不智慧，民眾也期待未來能省去收費單據；交通局表示，將開發以手機掃描QR Code繳費系統。

北市科技停車收費不只有智慧車柱，包含地磁感應、影像辨識格位系統等，車柱及影像辨識系統都有電子支付選項。

但是地磁感應部分，需要開單員先行列印出單據，之後若車輛離開，就會由地磁感應方式計算離場時間。

也讓民眾不解，明明單據印有QR Code，卻不能像傳統車格停車單，可直接交由店員掃碼繳費，而是必須先到便利商店多媒體事務機查詢、補印繳費單後，才能到櫃枱完成繳費。

「智慧停車，怎麼變成繳費刁難？」議員王欣儀說，調閱資料發現，近一年仍有將近百分之二十八的停車費是透過超商繳納，高達八○二萬件停車費必須先操作多媒體機列印補單，且一年八百多萬張多印的紙，與無紙化政策目標背道而馳。

騎機車的陳姓民眾說，現在停車還是會收到收費單據綁在機車後座把手上，未來希望能省去收費單據，以電子方式提醒繳納停車費即可。

北市停管處長劉瑞麟指出，停管處將參考其他縣市作法，研議開發相關系統，讓車主可直接以手機掃描智慧停車通知單上的QR Code，在手機上產生超商繳費條碼，由超商店員直接掃碼完成繳費，以降低民眾補單的不便，同時減少紙張浪費。

針對北市將研議開發相關系統，從前年起新北市的地磁型停車格就已採此做法，新北交通局表示，智慧停車加上同步推展無紙化後，超商繳費比例從五成七下降至三成九，且至今已減少約三六七六萬張紙。