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新北力拚 汽車格明年全智慧化

聯合報／ 記者邱書昱林媛玲／連線報導

雙北力推智慧停車，北市交通局指出，預計年底影像辨識格位會到全市的百分之十，並以身障等特殊格位優先設置。新北交通局表示，目前智慧停車格建置數約一萬一千餘格，約占三分之一，預計明年初汽車格將可全面智慧化。

北市停管處營運科長李杰儒表示，現行停車業務都是委託業者，目前合約當中，也有針對建制一定比例的智慧停車收費裝置，由於業者自建設備，因此市府也有提供一定比例的勞務佣金，預計年底影像辨識格位會到全市的百分之十，並以身障等特殊格位優先設置。

他指出，至於智慧車柱部分，車柱有些會需要設置在人行道上，會有相關限制，反觀地磁感應就沒有，業者開發設置在水溝蓋或路緣石等小面積裝置。

至於是否能全面取代人力？李杰儒說，由於智慧停車收費可能也會需要人力除錯，同時有些地理環境還是得要人力開單，像是堤外設施等，因此會由停管收費業者去評估發展。

新北市交通局停營科長王昶閔表示，新北預計明年初汽車格將可全面智慧化，智慧化停車可分為車柱型及地磁型，車柱型採用影像車牌辨識且「無紙化免代收」，地磁型是埋在地面感測車位，需搭配開單員輔助列印紙本繳費單。

王昶閔說，目前新北車柱型智慧停車格約一千多格，一柱成本約六萬元。地磁型單價較低，一柱五千元，目前有九千多格占大宗，但因沒有影像紀錄仍需人力開單，隨著設備及技術進展，未來車柱型車位期待能拉高至三成。

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