白海豚颱風已釀75件災情 北市嚴厲警告工地未善盡管理一律重罰

白海豚暴風圈漸影響北部，截至今天下午5時30分，台北市災害應變中心計接獲75件災情通報。北市建管處也發嚴厲警告，施工圍籬、鷹架已一再提醒安全，未善盡管理一律依法重罰甚或勒令停工。

北市通報災情已處理完成54件，21件持續積極處理中，災情主要為路樹倒塌計27件，建物輕微受損，包括圍籬倒塌、鐵皮掀開等計12件。

其中，忠孝東路一段的喜來登飯店外圍正在搭建的施工圍籬，今天下午1點多禁不起強風突然倒塌，一名路過女子無辜遭砸，所幸無大礙，建管處依建築法89條裁罰1萬8000元至9萬元。

北市建管處表示，因應白海豚颱風帶來的強風豪雨對城市公共安全構成嚴重威脅，營建工地施工圍籬及施工鷹架之安全管理已，向各工地一再提醒，颱風期間工程巡檢絕不容許有絲毫鬆懈，一旦發生圍籬或鷹架倒塌、損壞情事，將依法予以重罰甚或勒令停工處理。

建管處指出，已透過 LINE 通訊群組要求全市建築工地立即落實防颱自主檢查，務必針對工地施工圍籬、施工鷹架、護網、斜撐等假設工程落實加強固定。

建管處表示，「強烈呼籲」營建工地負責人應攜手應對颱風，維護公安不容一絲僥倖。若營建工地未落實防颱自主檢查，導致施工圍籬、施工鷹架等假設工程發生倒塌或損壞，危及公共安全者，建管處一律依法予以重罰，情節嚴重者更將直接勒令停工進行整頓。

另外，風雨期間民眾若發現建築工地有安全管理問題，或有任何緊急突發事件，可隨時撥打1999市民熱線，相關單位將會視狀況派員前往處置。