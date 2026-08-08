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白海豚颱風釀北市75件災情 多為路樹倒塌、建物受損

中央社／ 台北8日電
颱風白海豚逼近，氣象署8日表示，本島陸警機率「沒了」，不過外圍環流仍影響北部陸地，大台北地區午後風雨增加，台北市北投區有民眾撐傘抱著毛小孩快步過馬路。中央社
颱風白海豚逼近，氣象署8日表示，本島陸警機率「沒了」，不過外圍環流仍影響北部陸地，大台北地區午後風雨增加，台北市北投區有民眾撐傘抱著毛小孩快步過馬路。中央社

颱風白海豚暴風圈進入台灣北部海面，北市災害防救辦公室今天表示，截至下午5時30分，共接獲75件災情通報，已處理54件，21件持續處理中，主要為路樹倒塌、建物輕微受損。

根據中央氣象署資訊，颱風白海豚下午5時的中心位置在北緯26.9度，東經125.0度，其暴風圈已進入台灣北部及東北部海面。預計颱風強度將減弱，暴風圈也有縮小趨勢。

北市災防辦表示，截至下午5時30分，北市災害應變中心共計接獲75件災情通報，已處理完成54件，21件持續積極處理中。主要為路樹倒塌共27件、建物輕微受損，包括圍籬倒塌、鐵皮掀開等共12件。

北市建築管理工程處發布新聞稿表示，已要求全市建築工地落實防颱自主檢查，並再次嚴厲警告，務必針對施工圍籬、施工鷹架、護網、斜撐等假設工程加強固定，颱風期間工程巡檢絕不容許絲毫鬆懈，一旦發生圍籬或鷹架倒塌、損壞情事，危及公共安全，一律依法重罰，情節嚴重者將直接勒令停工。

建管處表示，風雨期間民眾若發現建築工地有安全管理問題，或任何緊急突發事件，可隨時撥打1999市民熱線，相關單位將視狀況派員處置。

路樹 建物 白海豚颱風 台北市

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