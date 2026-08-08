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無紙化成效驚人 新北推智慧停車已減少開立3676萬張停車單

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市近年推動智慧停車，大量減少人力開單。圖／新北交通局提供
新北市近年推動智慧停車，大量減少人力開單。圖／新北交通局提供

新北市近年積極推動智慧停車，同步推展無紙化，交通局統計，新北平均一年開出2千萬張停車單，去年超商繳費800零6萬張，超商繳費比例從5成7下降至3成9，從2021年起推動智慧停車，至今已減少約3,676萬張。交通局表示，隨智慧化推動，預期可進一步引導民眾繳費習慣改變，同時提升行動支付使用率及擴大無紙化。

新北市交通局停營科長王昶閔表示，新北市路邊汽車格約3萬3千多格，目前智慧停車格建置數約1萬1千餘格，約占1/3，預計明年初汽車格將可全面智慧化。

至於未來是否可能無須人工開單?王昶閔說明，智慧化停車可分為車柱型及地磁型，車柱型採用影像車牌辨識且「無紙化免代收」，地磁型是埋在地面感測車位，需搭配開單員輔助列印紙本繳費單。

王昶閔表示，市府每年支付給廠商1筆勞務費用，透過採購標案由廠商提供人力、設備、及資訊系統等停車相關服務，目前新北車柱型智慧停車格約1千多格，地磁型有9千多格占大宗，但因沒有影像紀錄仍需人力開單，但隨著設備及技術進展，未來車柱型車位期待能拉高至3成。

交通局說明，即使未來邁向無紙化作業，但任何資訊收集等資料，也需在後台有人力協助支援，但確實能大量節省開單人力成本。

針對北市將研議開發相關系統，讓車主可直接以手機掃描智慧停車通知單上的QR Code，在手機上產生超商繳費條碼，由超商店員直接掃碼完成繳費，降低民眾補單不便及減少紙張浪費。新北市交通局表示，從前年起新北市的地磁型停車格就已採取此做法。

汽車格 新北

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