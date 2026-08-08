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白海豚進逼北海岸！新北淡水疑出現龍捲風 榕樹遭連根拔起
中颱白海豚進逼台灣北部海域，受颱風外圍環流影響，新北淡水疑似出現龍捲風現象。有網友在臉書社團細說淡水PO出一段影片，畫面中可見疑似龍捲風在市區移動，也有網友PO文稱大樹遭連根拔起，釀電線走火引發爆炸，所幸尚未傳出人員傷亡。
淡水有網友今午在臉書社團細說淡水PO出一段影片，畫面中淡水靠近海邊遠方出現疑似龍捲風，並持續朝市區移動。許多網友也紛紛留言表示：「北淡水中山北路一段這裡發生短暫停電，不知道跟這個龍捲風是否有關聯」、「一片白矇矇的」、「附近的淡水育英國小路口，榕樹連根拔起了。」
中央氣象署今天下午3時許針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，氣象署指出，旺盛的對流常伴隨雷電、劇烈降雨與強陣風，甚至可能出現冰雹使能見度變差，威脅戶外活動影響行車與航行安全。呼籲民眾小心安全。
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