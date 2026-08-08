五股坑溪慘遭染白 新北環保局火速溯源揪汙最高罰300萬

新北市環保局昨接獲五股坑溪水色異常，經會同五股區清潔隊沿線溯源追查，發現某工程行汙水管線破裂，導致清洗油漆刷具所產生廢水流入五股坑溪。稽查人員隨即投入追蹤劑確認排水流向，精準鎖定確定汙染來源，當場依法告發。

環保局表示，五股坑溪全線屬水汙染管制區，該業者排放油漆廢水行為，已違反水汙染防治法第30條規定，最高可處300萬元罰鍰。環保局已責令業者限期完成管線修復及改善，若屆期未完成，將依法按次連續處罰，絕不寬貸。

環保局強調，針對任何汙染環境行為，均秉持環境汙染零容忍及從嚴查處的原則辦理，後續將持續追蹤該案改善情形，並加強該流域沿線巡查力度。同時呼籲各事業場所務必妥善收集及處理作業廢水，切勿心存僥倖、圖一時方便將廢水任意排入側溝或河川，一旦查獲違規事實，必將面臨法律嚴懲。

環保局提醒。民眾若發現河川有變色、異味等異常環境汙染情形，請立即撥打1999市政服務專線通報，以利稽查人員第一時間前往溯源查處，共同守護清淨河川。