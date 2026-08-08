白海豚颱風來襲 新北交通訊息一次看

白海豚颱風來勢洶洶，新北交通局表示，配合新北市12點起高灘地停車場只出不進，自上午12點起，開放橫移門(水門)周邊部分道路，(不含高灘地園區道路及堤內外越堤道)紅黃線停車，橫移門周邊部分道路路邊停車格暫停收費。

交通局表示，建議車主停放車輛時務必留下聯絡電話以利聯繫，至於在交岔路口10公尺內、公共汽車招呼站10公尺內、消防栓及消防車出入口5公尺內、消防通道、越堤道路兩側及高灘地越堤道上、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、內車道、車行地下道、高架道路等法律規範禁止臨時停車處所都禁止停車。

此外，今日新北市碧潭東岸及渡船頭停車場即刻起只出不進，下午4點起車輛強制拖吊。

配合橫移門(水門)今天下午6點關閉，本市各橫移門及越堤道配合進行交通管制，所有車輛在下午5點起只出不進，原行駛堤外道路的駕駛人請改道。