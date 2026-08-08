白海豚進逼北部海域視察深澳漁港 侯友宜：浪高7米山區防豪大雨

中颱白海豚持續朝台灣北部海域進逼，對新北市構成威脅，市長侯友宜今天上午到深澳漁港視察漁船和漁民安置狀況，侯友宜說，東北角、北海岸有8到9級強陣風，外圍環流影響長浪會達至6到7米，山區要嚴防豪大雨。

侯友宜說，白海豚颱風目前看起來暫時還未發布陸上警報，但海上警報已經發布，氣象團隊說明，新北在東北角、北海岸基至市區，會帶來8到9級強陣風，外圍環流影響長浪會達至6到7米。

侯友宜表示，新北有28個漁港，上午他到深澳漁港了解漁船及漁民的安置，這次來看，外面浪很高、風很大，但因為有新防波堤做好了，漁船很穩定，漁民也上岸更有保障。

侯友宜請民眾不要到岸邊觀浪戲水、不要去山區登山，因為山區可能有日雨量達250毫米的豪大雨，請大家全力做好防颱準備。

新北天氣風險公司指出，白海豚颱風路徑稍往西偏，結構略微減弱，但外圍環流將帶來大量降雨，預計總累積雨量將介於250至550毫米。降雨熱區集中在南側山區，預估日雨量可達200毫米以上。風力部分沿海強陣風約9到10級，市區約8到9級。預估今天下半天到明天上半天風雨感受最明顯。周日下午颱風將逐漸遠離，風雨會慢慢減小，預計下周一清晨解除海警。

白海豚進逼北部海域視察深澳漁港，侯友宜：浪高7米山區要防豪大雨。圖／新北市政府提供