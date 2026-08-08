蔣萬安指動工改建榮星花園 沈伯洋拋樹蔭公平性

希望打造「南有大安森林公園、北有榮星花園」的台北市長蔣萬安說，已動工改建榮星花園；民主進步黨台北市長參選人沈伯洋說，台北需要樹蔭公平性（ShadeEquity）。

遭質疑兩公園都已存在的蔣萬安今天上午主持台北市政府白海豚颱風第1次工作會報前，接受媒體聯訪表示，他擔任立法委員期間，台北中山區里長及鄉親反映，希望打造大安森林公園、榮星花園公園雙核心概念，他拍板投入經費，7月動工整建改造榮星花園公園。

沈伯洋上午到大安區成功市場掃街時說，「南大安、北榮星」說法是由里長提出，而兩公園存在已久，如果提到城市願景，台北不只需要兩公園，「需要的是森林綠地能夠遍布在整個都市」，他強調樹蔭公平性，樹蔭須平均在城市各角落，而非僅在特定區域。