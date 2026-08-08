聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安指動工改建榮星花園 沈伯洋拋樹蔭公平性
希望打造「南有大安森林公園、北有榮星花園」的台北市長蔣萬安說，已動工改建榮星花園；民主進步黨台北市長參選人沈伯洋說，台北需要樹蔭公平性（ShadeEquity）。
遭質疑兩公園都已存在的蔣萬安今天上午主持台北市政府白海豚颱風第1次工作會報前，接受媒體聯訪表示，他擔任立法委員期間，台北中山區里長及鄉親反映，希望打造大安森林公園、榮星花園公園雙核心概念，他拍板投入經費，7月動工整建改造榮星花園公園。
沈伯洋上午到大安區成功市場掃街時說，「南大安、北榮星」說法是由里長提出，而兩公園存在已久，如果提到城市願景，台北不只需要兩公園，「需要的是森林綠地能夠遍布在整個都市」，他強調樹蔭公平性，樹蔭須平均在城市各角落，而非僅在特定區域。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。