聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安指動工改建榮星花園 沈伯洋拋樹蔭公平性

中央社／ 台北8日電

希望打造「南有大安森林公園、北有榮星花園」的台北市長蔣萬安說，已動工改建榮星花園；民主進步黨台北市長參選人沈伯洋說，台北需要樹蔭公平性（ShadeEquity）。

遭質疑兩公園都已存在的蔣萬安今天上午主持台北市政府白海豚颱風第1次工作會報前，接受媒體聯訪表示，他擔任立法委員期間，台北中山區里長及鄉親反映，希望打造大安森林公園、榮星花園公園雙核心概念，他拍板投入經費，7月動工整建改造榮星花園公園。

沈伯洋上午到大安區成功市場掃街時說，「南大安、北榮星」說法是由里長提出，而兩公園存在已久，如果提到城市願景，台北不只需要兩公園，「需要的是森林綠地能夠遍布在整個都市」，他強調樹蔭公平性，樹蔭須平均在城市各角落，而非僅在特定區域。

蔣萬安 沈伯洋 榮星花園公園 大安森林公園

延伸閱讀

慈濟買BNT遭騙！沈伯洋替陳時中抱不平：蔣萬安用二分法賺選舉紅利

兒虐案交鋒…蔣萬安稱沒授權夏莉絲 沈伯洋：要採取法律行動？

影／父親節遇白海豚颱風 蔣萬安：防颱優先、嚴陣以待

昔稱「相信慈濟還是民進黨」 蔣萬安：政府未採購足夠疫苗

相關新聞

白海豚進逼北海岸！新北淡水疑出現龍捲風 榕樹遭連根拔起

中颱白海豚進逼台灣北部海域，受颱風外圍環流影響，新北淡水疑似出現龍捲風現象。有網友在臉書社團細說淡水PO出一段影片，畫面中可見疑似龍捲風在市區移動，也有網友PO文稱大樹遭連根拔起，釀電線走火引發爆炸，所幸尚未傳出人員傷亡。

五股坑溪慘遭染白 新北環保局火速溯源揪汙最高罰300萬

新北市環保局昨接獲五股坑溪水色異常，經會同五股區清潔隊沿線溯源追查，發現某工程行汙水管線破裂，導致清洗油漆刷具所產生廢水流入五股坑溪。稽查人員隨即投入追蹤劑確認排水流向，精準鎖定確定汙染來源，當場依法告發。

北市智慧停車繳費要補單 1年耗800萬張 議員質疑不智慧

北市推動智慧停車，但近一年仍有將近百分之二十八停車費透過超商繳納，議員質疑，高達八○二萬件停車費須先操作便利商店多媒體機補單，才能繳費，不環保也不智慧，民眾也期待未來能省去收費單據；交通局表示，將開發以手機掃描QR Code繳費系統。

新北力拚 汽車格明年全智慧化

雙北力推智慧停車，北市交通局指出，預計年底影像辨識格位會到全市的百分之十，並以身障等特殊格位優先設置。新北交通局表示，目前智慧停車格建置數約一萬一千餘格，約占三分之一，預計明年初汽車格將可全面智慧化。

白海豚颱風釀北市75件災情 多為路樹倒塌、建物受損

颱風白海豚暴風圈進入台灣北部海面，北市災害防救辦公室今天表示，截至下午5時30分，共接獲75件災情通報，已處理54件，2...

白海豚颱風已釀75件災情 北市嚴厲警告工地未善盡管理一律重罰

白海豚暴風圈漸影響北部，截至今天下午5時30分，台北市災害應變中心計接獲75件災情通報。北市建管處也發嚴厲警告，施工圍籬、鷹架已一再提醒安全，未善盡管理一律依法重罰甚或勒令停工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。