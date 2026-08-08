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智慧停車變「繳費刁難」？王欣儀批不智慧「年耗802萬補單紙」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王欣儀在議會交通部門質詢。圖／取自市議會直播畫面。
台北市議員王欣儀在議會交通部門質詢。圖／取自市議會直播畫面。

台北市推動智慧停車，但地磁及智慧車柱仍需開單員到場輸入車輛資料並列印通知單繳費。議員王欣儀指出，近一年仍有將近28%停車費透過超商繳納，高達802萬件停車費須先操作多媒體機補單，才能完成繳費，不環保也不智慧；交通局表示，將開發以手機掃描QR Code繳費的系統。

據民眾反映，現在持路邊停車費通知單到四大超商繳費，明明通知單上印有QR Code，卻不能像過去傳統車格的停車單，可直接交由店員掃碼繳費，而是必須先到7-ELEVEN ibon、全家FamiPort等多媒體事務機查詢、補印繳費單後，才能到櫃枱完成繳費。

王欣儀質疑「智慧停車，怎麼變成繳費刁難？」地磁及智慧車柱仍有開單員到場輸入車輛資料並列印通知單，有了通知單卻不能提供超商可掃描的繳費條碼，反而刻意多設一道補單程序，推動智慧停車政策，卻讓不少民眾繳費變得更麻煩。

王欣儀指出，市府希望能引導民眾使用電子支付、推動無紙化，降低超商代收使用率、節省公帑，並提供95折優惠作為誘因。但她調閱資料發現，近一年仍有將近28%的停車費是透過超商繳納，高達802萬件停車費必須先操作多媒體機列印補單，且一年8百多萬張多印的紙，與無紙化政策目標背道而馳。

王欣儀表示，停管處在評估政策效益時，是否只計算政府節省的行政成本，卻沒有將市民因補單增加的時間成本、排隊成本及社會成本一併納入成本效益分析。且許多長者、有數位落差、不願綁定信用卡，或擔心遭詐騙、個資外洩的民眾，仍習慣以現金到超商繳費，這是基於自身資安考量與使用習慣所做的選擇。

北市停管處長劉瑞麟指出，停管處將參考其他縣市作法，研議開發相關系統，讓車主可直接以手機掃描智慧停車通知單上的 QR Code，在手機上產生超商繳費條碼，由超商店員直接掃碼完成繳費，以降低民眾補單的不便，同時減少紙張浪費。

王欣儀 停車費 超商

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