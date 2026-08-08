新北新莊路面突開裂大量湧水 自來水公司急關管線702戶受影響停水

新北市新莊區新樹路與大安路口路面，今天上午9時許突然破裂並湧出大量自來水，警方到場立即實施交通疏導，同時聯繫自來水公司派員到場查處。經水公司人員搶修後已將漏水處關閉，經評估此次停水影響約702戶，滲水原因仍待相關單位釐清。

新莊警分局今天上午9時許接獲通報，新莊區新樹路與大安路口路面有破裂並出現滲水情形，立即派遣新樹派出所員警趕赴現場查看。經員警查處後確認該處路面確有滲水情事，為避免影響行車安全及防止用路人行經時發生危險，警方立即聯繫自來水公司派員到場查處，並於現場實施交通疏導及安全維護，提醒往來車輛減速慢行。

自來水公司人員於10時19分趕抵現場，立即將漏水管道關閉止水，經評估現場附近停水影響約702戶，至於滲水原因仍待相關權責單位進一步調查釐清。