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樹林育德公園升級啟用！新增遊戲空間 孩童放電新去處
新北市樹林區育德公園擴建已完工並於今年8月正式開放使用，其中以綠白雙色設計的螺旋筒狀共融溜滑梯，滑道自高處蜿蜒盤旋而下，搭配盪鞦韆及攀爬設施，充滿挑戰性與趣味性的特色遊具，成為公園最大亮點，也同步改善周邊道路，全面提升居民休憩品質及通行便利性，山佳生活圈再添休憩新空間。
工務局長馮兆麟表示，育德公園於2020年配合佳德路開闢工程一併興建，設有共融遊戲場及體健設施，長期以來都是當地居民散步休憩的重要場所。隨著周邊社區發展及使用需求增加，市府今年4月啟動公園擴建及周邊道路改善工程，工程經費約817萬元，優化公共設施品質與社區機能，完善地方生活機能。
新工處長簡必琦指出，育德公園原面積約2271平方公尺，擴建新增約190平方公尺，總面積達約2461平方公尺。園區新增共融式溜滑梯及盪鞦韆，結合攀爬與互動遊戲元素，提供孩童更多元的遊戲體驗；並與既有四人彈力翹翹板、蜘蛛攀爬網等共融遊具，以及雙人漫步器、划船器、健騎機等體健設施相互串聯，打造兼具遊戲、運動與休憩功能的全齡共享空間。
除公園設施升級外，工務團隊也同步完成佳園路1段72巷至佳德路道路改善工程，改善路段長約50公尺、最寬達9公尺，有效解決原有路幅不足問題，提升車輛會車效率及緊急救災通行能力，進一步強化社區交通安全與通行品質，讓民眾出入更加便利安心。
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