影／白海豚進逼新北沿海巨浪 鼻頭漁港漂流木大軍淹沒打上岸

白海豚颱風目前仍是中度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署預估暴風圈將在今天下午影響到台灣北部近海。基隆沿海潮境公園已出現長浪出現，新北陰陽海附近有巨浪拍打岸際，鼻頭漁港出現海水倒灌，大浪和漂流木大軍打上岸，民眾看得怵目驚心。

基隆潮境公園、外木山漁港等海域都已封，水域活動暫停，沿海有長浪，市府提醒民眾不要靠近海邊。新北陰陽海附近有巨浪拍打岸際；鼻頭漁港今天上午大量漂流木已覆蓋整個漁港，海水已滿至岸邊，大浪打上岸，岸上民宅前遍布大量漂流木及垃圾。

民眾說，只要颱風天鼻頭漁港就會堆積漂流木，今天上午整個漁港都遍布大量漂流木，夾雜很多樹幹、樹枝、寶特瓶、塑膠等廢棄物，讓人怵目驚心，海水有倒灌的情況，海廢都被捲上岸遍布垃圾。

中央氣象署說，風浪明顯增大，北部海面和東半部海面白天期間已經有3公尺以上的浪高，白天到下午台灣海峽北部也漸漸會有3公尺以上的浪高。北部海面尤其在近海，6公尺以上的巨浪也可能會影響到基隆北海岸以北的近海，這樣的情況明天會持續。

氣象署已經發布巨浪告警訊息，提醒大眾，在馬祖沿海、基隆北海岸、新北市從三芝到貢寮，會有6公尺以上的巨浪出現，要特別小心。

白海豚進逼，鼻頭漁港漂流木大軍遍布，隨著大浪打上岸。記者游明煌／攝影

白海豚進逼，新北陰陽海附近有巨浪拍打岸際。記者游明煌／攝影

白海豚進逼，鼻頭漁港漂流木大軍遍布，隨著大浪打上岸。記者游明煌／攝影