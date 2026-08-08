盡速移車！白海豚進逼 北市20時起陸續關閉疏散門及越堤坡道

受白海豚颱風影響，北市水利處上午表示，經綜合評估，北市市將於今日14時實施基隆河中山橋以下及淡水河沿線(新3-2華翠至淡6敦煌)只出不進管制且於20時起陸續關閉疏散門及越堤坡道，請目前停放於河濱公園堤外停車場之車輛盡速駛離。

北市水利處表示，因導引氣流減弱白海豚颱風移動速度減緩，依中央氣象署最新氣象資料顯示，北市恐面臨大雨至豪雨等級之強降雨。此外石門水庫集水區將出現較大降雨量，水庫極可能實施調節性放水；又適逢淡水河口滿潮，多重因素疊加下，預計將造成淡水河及基隆河水位上漲，河濱高灘地有漫淹風險。

另外，依經濟部水利署淡水河流域水情中心昨天15時30分通告，請北市預作橫移門關閉時機，及審視高灘地高程，派員監視河川水位上漲情形，適時管制人員及車輛，必要時預先撤離較低窪高灘地人車，以免發生危險。

水利處表示，除了目前停放於河濱公園堤外停車場之車輛盡速駛離，並請於河濱區域活動之民眾提早離開，以策安全。為讓民眾有充分時間移車及紓解堤外停放車輛臨時停車需求，北市自即刻起開放萬華區、大同區及士林區8公尺以上道路紅黃線(附條件)停車，路邊停車暫停收費。

水利處表示，對未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰款，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。另外，水利處提醒停放於河川區內車輛的車主，可至台北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。