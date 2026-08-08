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民進黨中央連番抨擊蔣市府 兩局長批扭曲事實、打擊公務員

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱蔡晉宇楊正海王小萌／台北報導

台北市長選戰白熱化，綠營持續猛打蔣市府，民進黨昨開記者會，直指北市連鎖幼兒園及托嬰中心接連爆發集體兒虐與食安等，涉嫌包庇。北市社會局長姚淑文、教育局長湯志民昨親上火線逐一澄清，要民代勿以不實指控混淆視聽，打擊公務人員士氣。

民進黨立委林月琴、議員簡舒培及發言人吳崢昨共開記者會，控北市府監督機制完全失靈，簡舒培指控，她在議會要求社會局無預警稽查該集團托嬰中心，卻拖延一小時才到場，業者負責人竟早已在場等候，稽查形同虛設，令人質疑北市府涉嫌包庇。

社會局長姚淑文回擊，對於議員扭曲事實、誤導民眾、打擊一線公務人員的士氣，她嚴正地提出澄清。在議員臨時要求下前往現場，也絕無如議員所言社會局有臨時通知負責人到場；所有陳情事件都是立即受理，絕不寬貸。

林月琴也針對培諾米達幼兒園性侵國賠案批，國賠訴訟階段，市府卻以保護兒少隱私不願提供相關資料，讓訴訟無法順利進行。教育局長湯志民表示，非事實，教育局均依法辦理並持續提供協助，勿以不實指控混淆視聽。

教育局澄清，全案均依法配合國家賠償審議與司法程序，並完整提供所需資料；且事發後即主動安排幼生心理輔導等相關協助。

另外，出征店家等「獵巫」事件頻傳，台北市皮膚科名醫黃禎憲被網友貼出曾懸掛市長蔣萬安參選布條在診所，並附上「避雷不用去」等語，國民黨立委羅智強砲轟挺民進黨參選人沈伯洋的青鳥在網路霸凌、公審，民進黨議員許淑華則稱，藍綠白政治領袖都要喊話停止對立。

公務員 簡舒培 湯志民

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