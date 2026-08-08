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新北大安庇護工場推安好植光禮盒 種下成長希望

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
新北市視障協會所經營的大安庇護工場，昨正式推出充滿永續概念「安好植光」植栽禮盒。圖／新北市府提供
新北市視障協會所經營的大安庇護工場，昨正式推出充滿永續概念「安好植光」植栽禮盒。圖／新北市府提供

新北市視障協會所經營的大安庇護工場，昨推出充滿永續概念「安好植光」植栽禮盒，新北勞工局媒合醒吾科技大學協助整體視覺設計，委請淡水商工挑選療癒又可食用的植物，經數月試種修正及協作，融合安心與永續植栽，讓禮盒兼具實用性與教育性。勞工局表示，透過跨界合作讓庇護產品更具市場競爭力，也邀請民眾支持庇護員工的就業機會。

勞工局昨開箱「第十三屆新北庇護禮」，現場由市長侯友宜、勞工局長陳瑞嘉、庇護代言人吳怡霈，以及視障協會理事長陳嗣民一同見證「安好植光」成品。包括有工場自製水泥盆器及底盤、豌豆與羽衣甘藍種子、小工具及培養土壤，透過ＤＩＹ種植體驗，傳遞大安庇護工場「安」的品牌意象，期望讓社會大眾在生活中感受到庇護工場的用心與創意。

市長侯友宜表示，他看到庇護工廠學員非常厲害，也感謝淡水商工同學指導及景文科技大學溫暖設計的包裝，他更喊話指今年有好多節日，期待民眾努力支持新北的庇護好禮。代言人吳怡霈也說，「安好植光」不僅是一份禮物，更是心意，呼籲大家買回去栽種，待成長發芽後可用果汁機打成綠拿鐵。

勞工局感謝顧問團隊專業與支持，醒吾科技大學商業設計系設計的紙盒結構提升保護性與美感，淡水商工負責植物挑選、栽培測試及後續照護建議，確保禮盒兼具實用性與教育性，「安好植光」禮盒就是透過種子慢慢發芽、成長，如同庇護員工一步一步累積能力與自信，種下的不只是植物，更是一份希望。

禮盒 庇護工場 競爭力

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