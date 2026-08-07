影／颱風前強風吹加天乾物燥 平溪多起山林火警發現天燈殘骸

暑假期間平溪施放天燈遊客增多，今天天氣相當炎熱乾燥，加上颱風前夕風很大，平溪傳出多起山林火警，由於是在天燈掉落的「熱區」，現場都有發現天燈殘骸，但無法確認是燃燒的天燈掉落引發，還是山林火苗燒及原有的殘骸，所幸都及時撲滅，僅燒及雜草，並沒有延燒造成災害。

平溪區南山坪今天上午11時44分獲報發生火警，派遣平溪分隊等前往，現場燃燒約80平方公尺的竹林，平溪與雙溪人員長距離布線出兩水線撲滅，狀況解除；靜安路三段12時30分也發生山林火警，讓消防人員疲於奔命。

到了今天下午5時2分，平溪區南山坪再傳火警，現場燃燒約20平方公尺的草叢，平溪架梯出一水線撲滅，狀況解除。

消防人員射水滅火時，天上還有天燈在飛，起火草叢附近都有發現天燈殘骸，但無法確認火警是燃燒的天燈掉落引發，還是山林乾燥的火苗燒及原有地上的殘骸，所幸都及時撲滅，僅燒及雜草，並沒有延燒造成災害。

颱風前強風吹加天乾物燥，平溪多起山林火警發現天燈殘骸。記者游明煌／翻攝

颱風前強風吹加天乾物燥，平溪多起山林火警發現天燈殘骸。記者游明煌／翻攝

颱風前強風吹加天乾物燥，平溪多起山林火警發現天燈殘骸。記者游明煌／翻攝

颱風前強風吹加天乾物燥，平溪多起山林火警發現天燈殘骸。記者游明煌／翻攝