侯友宜行動治理坪林傾聽基層需求 推動茶產業觀光再升級

新北市長侯友宜今天下午前往坪林區主持深坑、石碇、坪林及烏來四區聯合「行動治理基層建設督導」，與里長、地方代表面對面溝通，期盼整合跨局處資源，打造安全魅力的山城生活圈。因應白海豚颱風來襲，侯友宜提醒坪林、石碇、深坑、烏來等山區務必特別注意防颱整備與土石防範，他呼籲市民颱風期間減少前往山區活動，確保安全。

今日行動治理到坪林區全新完工的「協德聚場」，該場域位於協德橋下，坪林區公所成功爭取國土署支持進行空間活化再生，增設無障礙坡道、改善樓梯、整平鋪面並強化照明，將原本閒置的空間翻新為串聯社區情感與休憩的重要公共空間。

現場展示新北茶青的創新成果，包含新北市第一家農創所1號店「有種茶」、導入星級評鑑制度的「GTEA 國際精品茶葉大賞」，促進跨世代技藝對話的「第一屆包種製茶傳承競技」。在市府農業局輔導下，青年返鄉為百年茶鄉注入新的生命力。侯友宜強調，新北青農要走出去全世界，結合國際視野，將台灣的文化與優質好茶推向國際。

在里政交流會中，坪林區長張秀玲透過簡報說明，坪林近年來行政建設包含坪林市民活動中心、啟用緩緩坪林永續低碳旅遊館、觀光步道及自行車道修繕工程、茶鄉廣場及坪林水岸與老街的藝術翻新，打造坪林宜居、低碳、永續、國際化。

深坑區長李漪萍表示，深坑廳活化工程、深坑老街再造、草地頭國有土地改善工程、微笑山線登山步道設施改善，皆提供環境景觀及營造友善休憩空間，活化自然生態，全面串聯觀光資源。

石碇區長王思凱表示，近年來多項建設成果，包含停車空間改善、道路及橋梁品質提升、公廁新建與整建及無障礙環境改善與步道復建等工程。市府將持續結合石碇豐富的自然景觀與人文特色，加速基礎建設與公共設施優化，營造兼具便利性與魅力的石碇生活圈。

烏來區長周至剛說，為提升烏來原鄉旅遊品質，烏來區公所積極爭取資源，陸續完成烏來吊橋環境改善、公車總站候車亭及周邊改善、觀光大橋至織藝廣場沿線河岸景觀照明等工程，並規畫推動公共溫泉泡腳池及忠治商場天幕等建設，打造更安全、舒適且富有文化特色的觀光環境。

最後侯友宜感謝各區長與里長長期深耕地方、用心服務鄉里，成為市府與市民之間重要的溝通橋梁。未來市府將持續攜手各區里長，兼顧文化保存、觀光發展與永續治理，讓地方產業持續升級，提供市民與遊客更優質的安全宜居環境與國際級旅遊體驗。

白海豚颱風將至嚴防豪雨土石災害，新北市長侯友宜行動治理今深入深坑、石碇、坪林及烏來等區，傾聽基層需求，推動茶產業與觀光再升級。圖／新北市民政局提供

白海豚颱風將至嚴防豪雨土石災害，新北市長侯友宜行動治理今深入深坑、石碇、坪林及烏來等區，傾聽基層需求，推動茶產業與觀光再升級。圖／新北市民政局提供