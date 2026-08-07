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貢寮區表揚11位模範父親 溫馨奉茶傳遞孝親情誼

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區公所希望透過模範父親表揚活動，向所有父親表達最誠摯的敬意。圖／觀天下有線電視提供
貢寮區公所希望透過模範父親表揚活動，向所有父親表達最誠摯的敬意。圖／觀天下有線電視提供

為感謝父親長年對家庭的無私奉獻，貢寮區公所今(7)日下午於區公所大禮堂舉辦「115年貢寮區模範父親表揚大會」，公開表揚來自全區11里的模範父親，由新北市政府財政局長陳榮貴代表市長蒞臨頒獎祝賀，立法委員廖先翔、新北市議員林裔綺、區內11位里長及地方仕紳共同到場祝賀，向每位模範父親獻上最高敬意，現場洋溢溫馨感人的父親節氛圍。

今年接受表揚的11位模範父親分別為：龍門里吳慶福(榮獲新北市市級模範父親)、福隆里詹宏輝、雙玉里徐各連、美豐里簡茂男、真理里賴福連、仁里里游燦華、龍崗里簡秋陽、貢寮里王金土、吉林里黃榮國和美里張樹根及福連里黃宗信。每位受獎者長年勤奮持家、教養子女有成，並積極投入地方公益、敦親睦鄰，不僅是家庭的重要支柱，更是社區學習的典範，充分展現父愛如山、無私奉獻的精神。

表揚活動由基隆社區大學帶來精彩舞蹈演出揭開序幕，為活動增添熱鬧歡樂氣氛；隨後安排溫馨的感恩奉茶儀式，由子女親手向父親奉茶、獻上祝福，並以擁抱、合影等方式表達平日難以言說的感謝，許多家庭真情流露，場面溫馨感人，也讓孝親敬老的美德在父親節前夕更顯珍貴。

貢寮區長柯建輝表示，自己既是父親也是子女，更能體會父親肩負家庭責任的辛勞與偉大。父親或許不善言辭，卻始終默默守護家庭、用行動撐起一個家。希望透過模範父親表揚活動，向所有父親表達最誠摯的敬意，也鼓勵子女珍惜與家人相處的每一刻，多一點陪伴、多一句關心，讓愛與感恩成為家庭最溫暖的力量，共同營造幸福和樂、充滿溫情的社會。

貢寮 父親節 孝親

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