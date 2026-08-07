旅學堂淡水老街走讀 串聯百年歷史故事

隨著淡江大橋通車與淡水各項建設陸續到位，淡水預期將迎來更多觀光人潮。為了讓旅客能夠更深入認識淡水的歷史文化，淡水老街商家與「旅學堂」攜手企劃「主題式走讀導覽」與「集章活動」，串聯22家在地特色店鋪，帶領遊客沿著地方故事散步，重新看見馬偕與淡水相遇的百年歷史。

旅學堂導覽講師吳峻毅表示，過去遊客多半在外圍欣賞風景，較少有機會走進店家體驗淡水人真正的生活脈絡，希望藉由這22個店家，讓旅客不再只是走馬看花，而是能將文化資產與常民生活產生實質連結，提升大家對淡水的喜好度，並願意留在淡水更久一點。

走讀路線從馬偕博士於1872年上岸的故事出發，行經昔日漢人與洋人生活的交界，涵蓋馬偕街、滬尾偕醫館、淡水禮拜堂，以及女學堂與牛津學堂等地。導覽不只訴說「這裡發生過什麼」，更帶領遊客從飲食、建築、醫療與地方生活中，看見歷史如何一路留在今天的淡水。活動特別精選串聯的22家店鋪，每一間都具備獨特的地方色彩與歷史呼應。

跟著導覽的腳步，遊客可以來到洋人區的「英國奶奶」，這裡恰好呼應了馬偕來台的英國後裔背景，能透過對話與英式餐飲體會跨越百年的異國交集，若走到舊淡水漁港，則能在擁有深厚底蘊的「秀233」，藉由畫筆描繪出淡水河港與山城交織的美麗色彩。

當腳步走入漢人區，1895年起便矗立於此的「淡水紅樓」保留了絕美的視野與建築底蘊，而「香草街屋」則重現了早期農業社會中，植物療癒與日常生活的緊密連結。

此外，位於漢、洋、和（日本）文化交界處的「台北旅人」更是探索多元文化匯聚的絕佳節點，導覽團隊強調，透過這樣的主題串聯，把單一的『點』串成『線』，再連成『面』。一場走讀，串起的不只是景點，更讓每一次消費，都成為支持淡水街區繼續生長的力量。

透過隨身的集章地圖，遊客可以邊旅行、邊聽故事，並藉由集章活動解鎖店家的專屬故事、優惠折扣與抽獎機會。也許是一道使用在地蔬菜的料理、一間藏在老街轉角的特色小店，或是一份將地方文化放進日常的點心。下次來淡水，不妨換一條路走，收集一趟屬於自己的淡水老街輕旅行。