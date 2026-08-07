古蹟走讀遇上布藝手作 一針一線縫入淡水文史

淡水擁有豐富的歷史文化底蘊，為了讓更多人深入了解在地故事，由新北市政府文化局主辦、台灣手作布藝協會承辦的《走讀鄞山・帶走一隻守護》—淡水鄞山寺文化轉譯行動計畫正式登場。活動結合了「古蹟走讀」與「布藝手作」，帶領民眾親身走訪百年古廟鄞山寺，聆聽傳奇的「獨眼蟾蜍」風水故事，並親手縫製專屬的守護蟾蜍口金包，將淡水的文化記憶帶回家。

台灣手作布藝協會理事長洪碧穗表示，這次活動希望透過「布藝」來說淡水的故事，行程會先帶領參與者前往淡水鄞山寺進行實地走讀，親眼見證古廟的建築格局。依據傳統風水說法，鄞山寺的整體格局像是一隻伏地的蟾蜍，因此在民間有著「蟾蜍穴」聚財、守福的意涵。新北市議員鄭宇恩也出席參與活動，並且表示支持這麼有意義與文化底蘊的手作作品。

洪碧穗也說，在導覽之後，參與者將回到教學空間，將聽覺與視覺記憶轉化為手作工藝，透過一針一線間，不僅完成了實用的隨身小物，更是將建築與傳說具象化。在完成作品後，還會獲得一張專屬的紀念卡片，作為這趟文化之旅的見證，無論是想體驗淡水文化，還是喜愛手作布藝的民眾，都歡迎一起來淡水走讀，帶走一隻屬於自己的「守護蟾蜍」。