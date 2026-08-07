瑞芳區吉安里慶父親節 環境五星獎金回饋里民

新北市瑞芳區吉安里今(7)日舉辦父親節暨登革熱及環保宣導活動，吸引上百位里民熱情參與。今年吉安里再度榮獲新北市里環境認證五星殊榮，里長謝永昌特別將認證獎勵金回饋里民，與鄉親一起共度溫馨父親節。

活動現場除安排父親節慶祝活動，也結合登革熱防治及環保宣導，提醒民眾落實巡、倒、清、刷，共同維護社區環境。瑞芳區長楊勝閔、新北市議員林裔綺服務處代表也到場，向爸爸們獻上祝福，並肯定吉安里長期推動環境維護及社區營造的成果。

吉安里長謝永昌表示，吉安里能夠再次蟬聯五星環境認證，靠的是志工與里民共同努力，因此決定將認證獎勵金回饋里民，希望大家在歡度父親節之餘，也能持續重視環境整潔及登革熱防治，一起守護社區，讓吉安里維持乾淨、宜居的生活環境。

瑞芳區長楊勝閔表示，吉安里長年積極推動環境整潔、社區綠美化及資源回收，在里長謝永昌與志工團隊帶領下，再次獲得五星環境認證實至名歸。區公所也將持續與各里攜手合作，打造更優質的生活環境，讓環境保護與社區凝聚力持續向下扎根。