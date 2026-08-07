牛仔不忙父愛領航 雙溪區表揚11位模範父親

迎接父親節，新北市雙溪區公所今(7)日在雙溪綜合市場2樓舉辦「115年模範父親表揚大會」，以「牛仔不忙，父愛領航」為主題，表揚11位模範父親，感謝他們長年為家庭、社會無私奉獻。活動也邀請家屬共同參與，見證父親們的榮耀時刻，現場洋溢溫馨感人的節慶氛圍。

活動中除有精彩表演及行動銀髮俱樂部文康車到場共襄盛舉外，也安排子女為父親奉茶、搥肩，並親手繫上象徵榮耀與責任的英雄領巾，透過溫馨互動表達對父親的感謝與敬意，讓不少家庭留下難忘回憶。

雙溪區長劉盈良表示，父親是家庭最堅實的依靠，雙溪許多父親年輕時無論從事農耕、礦業或外出工作，都用雙手撐起家庭，也積極投入地方事務與公益。希望透過模範父親表揚活動，向所有父親說聲「爸爸，辛苦了」，並將他們堅毅、樂觀的精神持續傳承。

今年11位受表揚的模範父親皆是地方典範，其中代表雙溪區接受新北市市級表揚的泰平里吳恒毅先生，深耕教育40年，曾榮獲師鐸獎，退休後持續投入地方文化傳承、有機農業及公益服務，展現退而不休的精神。雙溪區公所也期盼藉由表揚活動，讓感恩與孝親文化持續深耕，祝福天下父親父親節快樂。