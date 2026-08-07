新北市萬里區公所今天推出「萬里旅行能量圖鑑」，將區內觀光景點與與在地多家業者結合，祭出多種優惠好禮，享受在地特色店家的多元美食與旅遊樂趣，即日起至合作商家及區公所可免費索取，掃描圖鑑中的QR code即可獲取店家、景點的詳細資訊。

萬里區公所「2026年萬里區山海線旅遊」海線推廣活動今天在在萬里大鵬足湯公園舉行，市府觀光旅遊局副局長莊榮哲、三位市政顧問、在地仕紳及特色店家共同參與。

萬里區長黃雱勉表示，萬里有山林美景，海域可以一覽太平洋的廣闊，山海擁不一樣的迷人風景，萬里旅行能量圖鑑期望透過「MBTI特質漫遊」搭配山海線景點，並與在地特色店家聯手，在短時間內深入感受在地魅力，將萬里山海的幸福與美好記憶一起帶回家。

萬里有豐富的觀光景點與店家的舌尖魅力，圖鑑帶民眾一覽富士坪、鹿崛坪古道、幸福廣場及野柳地質公園等海洋景觀，享美食地圖旅遊樂趣。即日起至萬里區內特色商家以及區公所免費領取，掃描圖鑑中的QR code即可獲取店家、景點的詳細資訊。

今天活動主打「不論你是哪一種人格，都來「E山I旁海－Fall in萬里」，有芋圓王DIY手作、暢遊森川的SUP體驗及傳統捕魚牽罟示範等，8月21日在萬里下寮海灘推出牽罟免費體驗。

新北萬里推旅行能量圖鑑摺頁，結合景點、特色店家祭多種優惠。圖／萬里區公所提供

新北萬里推旅行能量圖鑑摺頁，結合景點、特色店家祭多種優惠。圖／萬里區公所提供

新北萬里推旅行能量圖鑑摺頁，結合景點、特色店家祭多種優惠。圖／萬里區公所提供