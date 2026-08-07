南港LaLaport 工安意外遭重罰 蔣萬安曝建管處嚴懲原因

南港LaLaport5樓驚傳鷹架及天花板掉落，造成一婦人受傷，台北市長蔣萬安下午受訪表示，建管處跟勞檢處在第一時間就到現場勘查，也對業者處最重的30萬罰款，要求即刻改善。

蔣萬安下午參加青青快閃Flash Mob活動受訪指出，市府也要求百貨業者對於受傷的婦人負起賠償責任。另外，議員陳宥丞指出，南港百貨公司似因兒童體驗區裝潢區域鷹架倒塌，造成地下室婦人遭砸傷，他第一時間請北市府勞動局、建管處到場查處，並依法確認場域安全、勞工職場環境管理稽核。

陳宥丞說，據建管處回覆，確定依公共場域建築工安事件予以嚴懲，另是否涉及施工疏失、用料問題？市府仍於現場調查，將一併提供資料向大眾說明。

陳宥丞表示，正值暑期假日，北市大賣場及百貨公司人流密集，且該場域為國際展覽中心；又屬兒童園區廊帶，公安問題絕對不能兒戲，他要求市政府必須嚴肅處理，盡快公布相關資訊及後續處理措施。