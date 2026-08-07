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公車駕駛吃藥唾液快篩陽性遭疑涉毒 陳怡潔喊話市府應有複驗機制

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議員參選人陳怡潔前往市場傾聽民意。圖／陳怡潔提供
北市議員參選人陳怡潔前往市場傾聽民意。圖／陳怡潔提供

北市一名公車駕駛疑涉毒引譁然，市府昨晚公布醫院毒物檢測結果為陰性。北市議員參選人陳怡潔今認為，反毒與交通安全治理不能仰賴中央修法被動因應，地方政府應主動檢視現行稽查量能、複驗流程及硬體防護是否足夠嚴謹，才能讓市民免於暴露在制度空窗期的風險中。

北市公運處表示，該駕駛長稱近期曾服用多種藥物，是否因此導致偽陽性反應，正配合台北地檢署調查釐清，駕駛長已由公司陪同至醫院進一步毒物檢測，昨日晚間結果出爐，呈現陰性反應。

陳怡潔表示，她6月即針對喪屍菸彈（依托咪酯）引發的毒駕問題，呼籲北市府應建立「即時採證、源頭查緝、風險預警」三道防線，補強現行制度漏洞。7月天母發生酒駕失控衝上人行道事件後，她也建議市府在高風險路口設置防撞設施，此次公車毒駕事件再度印證制度漏洞確實存在，市府防範作為仍有加強空間。

她直言，中央近期已針對毒駕問題展開修法作為，但法令再嚴，仍須地方政府落實執行方能發揮實效，建議北市府從三方面著手改善。

陳怡潔說，一是加強公共運輸從業人員的毒品篩檢與稽查頻率，公車、計程車、遊覽車等大眾運輸工具攸關眾多乘客生命安全，市府不應等到事故發生才臨時篩檢，應建立定期與不定期抽驗機制。  

陳怡潔提到，二是唾液快篩的準確性問題應被正視。感冒藥常見成分麻黃鹼與安非他命化學結構相近，止咳成分右美沙芬也可能造成交叉反應，導致快篩偽陽性；2017年空軍清泉崗基地即曾發生多名官兵唾液快篩誤判為海洛因陽性，後經複驗查無毒品成分，實為服用感冒止咳藥所致。

她認為，市府應完善快篩陽性後的複驗機制與時效規範，避免快篩結果直接等同於社會性認定，影響當事人工作權益與名譽。

陳怡潔再度重申，人行道防護設施應從「防違停」提升至「防暴衝」。她舉例韓國首爾2024年市廳站9死6傷暴衝事故後，當地已在人行道入口大量設置符合國際標準的鋼製防撞車阻；反觀國內多數路口仍使用老舊水泥柱或僅具景觀功能的護欄，防護效果有限，建議可在學校、醫院、捷運站出口、商圈等高風險地點，建立「行人等待區防護標準」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

公車駕駛 唾液快篩 陳怡潔

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