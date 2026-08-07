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北市交通標線像「罰單陷阱」顏若芳：水滴型與梯形槽化線很「詭異」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會下午交通部門質詢，議員顏若芳質詢北市的標線，有如「交通罰單陷阱」。圖／取自北市議會直播畫面
北市議會下午交通部門質詢，議員顏若芳質詢北市的標線，有如「交通罰單陷阱」。圖／取自北市議會直播畫面

北市議會下午交通部門質詢，議員顏若芳指出，北市交通違規案件10年內狂飆3倍，但有一些荒謬的標線，有如「交通陷阱」，例如路口兩側分別劃設相當詭異的水滴型與梯形槽化線，在槽化線前面又有右轉的導向箭頭，形同引導市民違規受罰，交通局表示會改進。

顏若芳說，北市標線混亂，如交通陷阱，據統計10年違規案件，暴增逾三倍，資料顯示104年北市因「不遵守標誌、標線、號誌」遭開罰的月平均案件數約1700餘件，但近兩年竟暴增逼近每月6000件，十年間成長超過3倍，這並非市民突然不守規矩，而是交通局標線所致。

她舉例，以中山區北安路大直麥當勞附近路段為例，交通局為增設左轉專用道，在路寬不足的情況下硬劃槽化線，將直行車流往外側擠，結果導致直行汽車、公車與機車在內外側車道嚴重交織，製造致命危機，完全犧牲機車族等弱勢用路人的安全。

另外，有市民深夜將車停在安和路二段74巷的「貨車裝卸貨專用格」內（依規定夜間開放小型車停放），卻因該車格緊貼同樣使用藍色標線的「身心障礙專用格」，導致開單人員無法辨識，直接開出烏龍罰單

顏若芳還以寧夏路與南京西路口為例，路口兩側分別劃設了相當詭異的水滴型與梯形槽化線，不過在槽化線前面又有右轉的導向箭頭，形同引導市民違規受罰。她也指出，烏龍罰單的後果，就是107年至114年間，整體交通申訴件數飆升近4.5成（44.8%）。

她統計，這意味裁決所172名員工，每年必須處理約260萬件違規入案及近6萬件申訴案，平均每人一年需負擔高達1萬5000件違規與323件申訴案，壓力已達到過勞等級。

北市交通局指出，槽化線是跟著整個車流動線去修，寧夏街是單行道，利用槽化線把停車空間區隔出來，右轉的箭頭的確是太接近槽化線，未來會做一點分離，讓整個動線更清楚，這部分交通局會改進。

北市議員顏若芳質詢指北市交通標線劃設相當詭異，有水滴型與梯形槽化線。圖／顏若芳提供
北市議員顏若芳質詢指北市交通標線劃設相當詭異，有水滴型與梯形槽化線。圖／顏若芳提供

北市議員顏若芳質詢指北市交通標線劃設相當詭異，有水滴型與梯形槽化線。圖／顏若芳提供
北市議員顏若芳質詢指北市交通標線劃設相當詭異，有水滴型與梯形槽化線。圖／顏若芳提供

北市 罰單 顏若芳

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