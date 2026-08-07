反賄選、反滲透介入地方選舉 新北檢察長「給鄉親的一封信」

年底地方公職人員選舉即將到來，新北地檢署檢察長郭永發，為此製作「守護家鄉的一票－檢察長給鄉親的一封信」，特別以口語化清楚說明買賣票賄選、幽靈人口、低價赴陸旅遊及選舉賭盤等典型妨害選舉態樣，以提升民眾反賄與反滲透等法治觀念，今日起已將信件陸續寄送至轄內各村、里辦公室，從第一線據點向民眾宣導。

郭永發在信中表示，今年11月28日就是地方公職人員選舉投票日，中央選舉委員會即將在本月20日發布選舉公告。選舉期間，為維護選舉公正、公平和民主價值，請民眾注意下列可能涉及妨害選舉及反滲透法的犯罪態樣，包括：

一、不買票、不賣票，守護乾淨選風。

二、如果沒有實際居住，為了使特定候選人當選，虛偽遷徙戶籍、取得投票權並投票，會觸犯虛遷戶籍罪，最高可處有期徒刑5年。

三、正常旅遊交流不受影響。但受人指示、委託或資助，以免費或顯不相當低價招攬選民前往大陸或其他地區旅遊，並要求團員支持特定政黨或候選人，不論招攬或接受招待，都可能觸犯選罷法或反滲透法。招攬、出資者，會觸犯投票行賄罪，最高可處 10 年有期徒刑；選民接受招待，並答應支持特定政黨或候選人，也是違法。如果是受境外滲透來源指示、委託或資助而犯罪，依反滲透法會加重刑責1/2。

四、開設選舉賭盤或透過網路、通訊軟體、境外平台或其他方式，拿候選人會不會當選、得多少票來下注，不論開設賭盤或參與下注，都是違法；下注者最高可處

6 月有期徒刑，開設賭盤營利者最高可處5年有期徒刑，並得併科50 萬元以下罰金。

如民眾發現上述或其他任何妨害選舉的違法情事，請撥打新北檢檢舉專線(0800-024-099 轉 4)檢舉。檢方將保密檢舉人身份，倘因檢舉而查獲境外勢力介選等妨害選舉案件，符合規定者，最高將給與2000萬元檢舉獎金。