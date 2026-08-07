台北無菸城市勿成口號 許淑華：市府盡速研擬自治條例

台北市正推動無菸城市，台北市議員許淑華質詢時指出，北市衛生局一邊說台北市要推動無菸城市，一邊又說，禁菸場所仍然可以設置吸菸區，到底「哪裡該禁、哪裡能吸，標準到底是什麼？」她要求市府盡速研擬無菸城市自治條例，明確規範及建立執行標準與權責分工。

許淑華說，她在議會質詢衛生局，追問到底哪裡屬於禁菸區？答案是商圈全面禁菸，但不少公園可以設吸菸區。但她認為，高雄市、台南市、嘉義市，同樣以無菸城市為目標，早就規定公園、綠地全面禁菸。那台北呢？哪裡該禁、哪裡能吸，標準到底是什麼？

許淑華表示，無菸城市，難道只是蔣萬安市長的一句口號？禁菸區竟然可以設吸菸區，台北市的政策邏輯到底在哪裡？質詢時她問了市府一個很簡單的問題，如果真的要做「無菸城市」，配套在哪裡？結果越問越困惑。

她說，衛生局一邊說台北市要推動無菸城市，一邊又說，禁菸場所仍然可以設置吸菸區。市府整個說不清楚，詢問後才知道，台北市至今沒有完整的自治條例，沒有一致的制度規範，也沒有明確要求業者配合，公務員也無法執行。

許淑華表示，最讓她難以理解的，是青年公園。那裡累積超過100民眾陳情與檢舉，支持、反對禁菸的大約各一半。

結果市府的回應不是加強取締，而是在現場設了一個半開放式吸菸區。北市府真的有心要打造無菸城市嗎？如果真正支持無菸城市，就該用制度和執法減少吸菸，而不是用一個吸菸區來回應市民的期待。

許淑華表示，她相信多數市民都支持降低二手菸危害。但這不是喊一句口號就做得到，需要的是完整的法制設計與跨局處合作。她要求市府研擬無菸城市自治條例，明確規範禁菸區與吸菸區的設置原則，建立清楚的執行標準與權責分工。

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