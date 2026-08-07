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新北市美人茶沁涼上市 三芝粟益民三度榮獲特等獎

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
「新北市美人茶評鑑」頒獎典禮今天在石碇區舉辦，三芝茶農粟益民曾於6屆比賽中3度獲得新北美人茶特等獎榮耀。圖／新北市農業局提供
「新北市美人茶評鑑」頒獎典禮今天在石碇區舉辦，三芝茶農粟益民曾於6屆比賽中3度獲得新北美人茶特等獎榮耀。圖／新北市農業局提供

新北市美人茶評鑑今天在新北市石碇區舉辦頒獎典禮，由新北市副市長劉和然頒贈賀匾予蟬聯特等獎的三芝茶農粟益民。正值夏茶新鮮上市，歡迎民眾選購細緻清甜的新北美人茶比賽茶，送禮或自飲皆為夏日消暑的最佳選擇。

新北市為台灣最北茶產區，春季與冬季以產製特色包種茶聞名，夏日更盛產洋溢清甜蜜香的美人茶，展現新北茶農包攬多樣特色茶的製茶工藝。新北茶農營造茶園與小綠葉蟬共生的友善環境，手工採選小綠葉蟬「著蜒」過的茶菁，並歷經靜置萎凋與炒菁回潤等繁複程序，製作出口感圓潤帶有熟果香氣的美人茶。

石碇區農會每年6月下旬辦理市級評鑑比賽，為新北市美人茶品質嚴格把關，入選比賽茶皆富有溫和豐富的花果清香，顯示茶產業與自然環境和諧共生的甜美成果。

本屆新北美人茶比賽由三芝茶農粟益民蟬聯特等獎，他共參與6屆賽事，其中3度登頂，展現返鄉深耕的職人精神。粟益民管理三芝近16公頃的野放茶園，帶領第二度就業與新住民的婦女採茶，每逢春夏之際挑選著蜒良好的茶菁製作美人茶，獲獎茶葉具蜂蜜甜香與柑橘、桂花等花果香氣，風味飽滿頗受評審讚譽。

粟益民不僅生產白茶、綠茶、美人茶及蜜香紅茶，還巧妙結合三芝遍野的吉野櫻、山櫻花，推出多具風味層次的「櫻花茶」，獲日本「世界綠茶大賽」金賞殊榮。粟益民秉持順應自然的準則，成功外銷友善栽培的茶葉，更獲日本美妝品牌採用為化妝品原料。

今天獲獎的三峽茶農戴文祥，繼2024年斬獲美人茶特等獎後，連續2年獲得頭等獎第一名，展現穩定的製茶技術。承襲家族四代茶業戴文祥分享，美人茶仰賴小綠葉蟬著蜒茶菁，導入草生栽培法有益於維繫茶園生態平衡，更能在極端氣候中減低農損；返鄉務農投入製茶傳承的同時，也將持續挖掘茶產業發展脈絡，期盼透過食農體驗推廣茶文化，延續地方特色茶的悠久歷史。

新北市副市長劉和然表示，新北優質農產品屢獲國內外競賽最高榮譽肯定，茶農更積極拓展多元觸角，展現接軌國際的實力與推動永續的智慧。市府將持續支持在地農產建立品牌，推出結合深厚技藝與創意心血的農特產品，也歡迎大眾選購新北好茶，體驗在地特色茶香。

新北市農業局表示，購買優質美人茶可洽石碇區農會（02）2663-1214、三芝製茶所-小粟手作粟益民（0955-229955）或三峽戴記茶坊（02）2672-2366，更多詳情請見「新北市農業局稼日蒔光」臉書：https://www.facebook.com/agr.ntpc/。

「新北市美人茶評鑑」頒獎典禮今天在石碇區舉辦，三芝茶農粟益民曾於6屆比賽中3度獲得新北美人茶特等獎榮耀。圖／新北市農業局提供
「新北市美人茶評鑑」頒獎典禮今天在石碇區舉辦，三芝茶農粟益民曾於6屆比賽中3度獲得新北美人茶特等獎榮耀。圖／新北市農業局提供

「新北市美人茶評鑑」頒獎典禮今天在石碇區舉辦，新北市副市長劉和然（左二）頒贈給得獎茶農。圖／新北市農業局提供
「新北市美人茶評鑑」頒獎典禮今天在石碇區舉辦，新北市副市長劉和然（左二）頒贈給得獎茶農。圖／新北市農業局提供

劉和然 石碇 新北

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