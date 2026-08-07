民進黨猛攻兒虐、食安案 北市雙局長大動作澄清

民進黨今開記者會，直指北市連鎖幼兒園及托嬰中心接連爆發集體兒虐與食安等嚴重違規事件，議員簡舒培也提及夏莉絲集團托嬰中心問題。北市社會局長姚淑文、教育局長湯志民為此大動作澄清，要民代勿以不實指控混淆視聽，打擊公務人員士氣。

社會局長姚淑文表示，台灣是一個民主的國家，重視人權，台北市政府更是依法行政。對於議員扭曲事實、誤導民眾、打擊一線公務人員的士氣，她嚴正地提出澄清。

姚淑文說，第一，社會局今年五度無預警稽查，確實沒有發現過期食品，尤其昨日在議員臨時要求下前往現場，也沒有看到任何過期食品存在，也絕無如議員所言社會局有臨時通知負責人到場。

她指出，第二托嬰中心所有評鑑都依規處理，該中心113年確實因為違反腸病毒通報事件遭衛生局稽核，因此績優排除情況下，從甲等變為乙等，沒有慢慢扣分的情形；第三，所有陳情事件都是立即受理，絕不寬貸，社會局皆依法查證，如發現違法事實必定嚴懲，但若無具體違法事證，要依事實認定。

姚淑文強調，社會局對於所有托嬰機構均嚴格監督，也請議員能夠支持公務人員依法行政的立場，勿抹煞同仁的辛勞。她也向所有民眾表達，北市府對於托嬰中心的照顧與嚴格監督立場，絕對會持續下去。

教育局湯志民局長表示，民代以「蓋牌」、「門神」等字眼影射教育局，甚至將不同法人、不同負責人、不同經營團隊的幼兒園逕稱為「連鎖集團」與事實不符，也容易誤導社會大眾。至於指稱教育局拒絕提供國賠資料、未提供心理輔導，更非事實，教育局均依法辦理並持續提供協助，呼籲各界回歸事實，勿以不實指控混淆視聽。

教育局指出，「凱斯、建國」、「勁寶兒、勁寶兒公館」及「幼佳幼兒園、特佳補習班」等機構，早期為同一集團且同一時期營運，但目前部分園所已歇業，現址為其他業者經營，例如勁寶兒公館幼兒園現址建物由房東租給「東森大安文山幼兒園」，凱斯幼兒園轉讓給「美蒂思幼兒園」，並非外界所指稱「廢止立案後再更名立案」。

教育局說，面對連鎖幼教機構管理，只要園所涉有違法事項，教育局即祭出「鐵腕與防堵機制」，採取「同集團、多園所、無預警」聯合稽查，以防業者互通聲息並擴大查核，秉持毋枉毋縱原則，絕不因品牌或規模背景而有差別待遇，一律依法從嚴究辦。

有關培諾米達國賠案，教育局嚴正澄清，全案均依法配合國家賠償審議與司法程序，並完整提供所需資料；且事發後即主動安排幼生心理輔導等相關協助。絕無民代所稱拒絕提供資料或未予輔導，呼籲各界勿以片面資訊抹煞第一線同仁與專業團隊的努力，避免造成社會大眾誤解。