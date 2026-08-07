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種下的不只是植物更是希望 開箱新北庇護禮「安好植光」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市視障協會所經營的大安庇護工場，今推出充滿永續概念「安好植光」植栽禮盒，邀請市長侯友宜及代言人吳怡霈開箱。記者林媛玲／攝影
新北市視障協會所經營的大安庇護工場，今推出充滿永續概念「安好植光」植栽禮盒，邀請市長侯友宜及代言人吳怡霈開箱。記者林媛玲／攝影

新北市視障協會所經營的大安庇護工場，今正式推出充滿永續概念「安好植光」植栽禮盒，新北勞工局特別媒合醒吾科技大學協助整體視覺設計，另委請淡水商工精心挑選療癒又可食用的植物，經過數月試種、修正及協作，融合安心與永續的植栽，讓禮盒兼具實用性與教育性。勞工局表示，透過跨界合作讓庇護產品更具市場競爭力，也邀請民眾支持庇護的員工就業。

勞工局今舉辦「第13屆新北庇護禮」記者會，現場由市長侯友宜、勞工局長陳瑞嘉、庇護代言人吳怡霈，以及視障協會理事長陳嗣民一同見證本屆庇護禮盒「安好植光」成品。包括有工場自製水泥盆器及底盤、豌豆與羽衣甘藍種子、小工具及培養土壤，透過DIY種植體驗，傳遞大安庇護工場「安」的品牌意象，期望讓社會大眾在生活中感受到庇護工場的用心與創意。

市長侯友宜表示，此次新北庇護禮特別邀請吳怡霈擔任代言人，他看到庇護工廠學員非常了解，從種子栽種到培養長大，也非常謝謝淡水商工同學的指導及景文科技大學溫暖設計的包裝，代表著平安祝福及永續，侯更喊話指，今年有好多節日，期待民眾努力支持新北的庇護好禮。

庇護代言人吳怡霈也說，「安好植光」不僅是一份禮物，更是一份心意，她還呼籲大家買回去栽種，待成長發芽後還可親自用果汁機打成綠拿鐵。

勞工局表示，今年庇護禮「安好植光」禮盒，要特別感謝顧問團隊專業與支持，醒吾科技大學商業設計系胡毓賢主任與陳立恩老師特別運用一體成形的紙盒結構提升保護性與美感，另淡水商工園藝科林仁守主任負責植物挑選、栽培測試及後續照護建議，確保禮盒兼具實用性與教育性，透過跨界合作讓庇護產品更具市場競爭力。

勞工局說明，「安好植光」禮盒就是透過種子慢慢發芽、成長，如同庇護員工一步一步累積能力與自信，種下的不只是植物，更是一份希望，民眾支持的不只是產品，更是庇護員工的未來，從即日起「安好植光」禮盒可透過蝦皮購物平台「新北市庇護工場網路商城」或洽新北市大安庇護工場（02-2685-2017）訂購。

新北市視障協會所經營的大安庇護工場，今推出充滿永續概念「安好植光」植栽禮盒，邀請市長侯友宜及代言人吳怡霈開箱。記者林媛玲／攝影
新北市視障協會所經營的大安庇護工場，今推出充滿永續概念「安好植光」植栽禮盒，邀請市長侯友宜及代言人吳怡霈開箱。記者林媛玲／攝影

新北市視障協會所經營的大安庇護工場，今推出充滿永續概念「安好植光」植栽禮盒，邀請市長侯友宜及代言人吳怡霈開箱。記者林媛玲／攝影
新北市視障協會所經營的大安庇護工場，今推出充滿永續概念「安好植光」植栽禮盒，邀請市長侯友宜及代言人吳怡霈開箱。記者林媛玲／攝影

新北市視障協會所經營的大安庇護工場，今推出充滿永續概念「安好植光」植栽禮盒，邀請市長侯友宜及代言人吳怡霈開箱。記者林媛玲／攝影
新北市視障協會所經營的大安庇護工場，今推出充滿永續概念「安好植光」植栽禮盒，邀請市長侯友宜及代言人吳怡霈開箱。記者林媛玲／攝影

新北市視障協會所經營的大安庇護工場，今推出充滿永續概念「安好植光」植栽禮盒，邀請市長侯友宜及代言人吳怡霈開箱。記者林媛玲／攝影
新北市視障協會所經營的大安庇護工場，今推出充滿永續概念「安好植光」植栽禮盒，邀請市長侯友宜及代言人吳怡霈開箱。記者林媛玲／攝影

新北市視障協會所經營的大安庇護工場，今推出充滿永續概念「安好植光」植栽禮盒，邀請市長侯友宜及代言人吳怡霈開箱。記者林媛玲／攝影
新北市視障協會所經營的大安庇護工場，今推出充滿永續概念「安好植光」植栽禮盒，邀請市長侯友宜及代言人吳怡霈開箱。記者林媛玲／攝影

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