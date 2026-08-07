成蘆橋拆除機車分隔島爭取直行三民路 顏蔚慈：推動機車路權改善

新北市五股、蘆洲重要聯外橋梁成蘆橋，因早期機車道設計不良，上橋處車道狹窄彎曲，實體分隔島也導致車流交織，更曾發生死亡車禍。新北市議員顏蔚慈要求交通局檢討成蘆橋機車分隔島設計，希望透過道路配置調整，降低車流交織風險。

顏蔚慈表示，成蘆橋因機車道設計不良狹窄彎曲、車流交織，機車騎士要求改善聲浪不斷，她邀集相關單位經多方會勘後達成共識，交通局將拆除機車分隔島、改繪雙白線，讓機車上橋動線更加順暢，也可減少汽、機車交織情形，提升整體用路安全。

顏蔚慈表示，拆除機車道分隔島只是改善的第一步。許多市民反映希望往蘆洲方向下橋後，能開放機車直行三民路，不必再切入機車專用道繞道而行，提升通行便利性並減少車流交織。她將持續向交通局爭取檢討相關動線規劃，推動更符合實際用路需求的交通設計。

顏蔚慈強調未來會持續監督後續施工進度及機車動線檢討，要求市府兼顧交通安全與通行效率，打造更安全、更友善的用路環境，持續推動機車路權改善。