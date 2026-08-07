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夏莉絲爆虐兒又遭議員質疑托嬰中心食品過期 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席台北市政府員工親子日開幕活動受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席台北市政府員工親子日開幕活動受訪。記者楊正海／攝影

民進黨台北市議員簡舒培質疑，爆發虐兒的夏莉絲，托嬰中心疑讓孩童食用過期食品，要求社會局稽查。北市社會局昨表示稽查未發現異狀，也通報衛生局查處。台北市長蔣萬安上午受訪指出，社會局有說明，過去半年就有4次無預警的稽查，遠高於中央法規規定。

北市夏莉絲幼兒園涉不當對待，教育局已廢止其設立許可並重罰；另有人檢舉，夏莉絲托嬰中心疑提供過期食品給幼童食用。蔣萬安上午出席台北市政府員工親子日開幕活動受訪指出，北市無預警的稽查，遠高於中央法規的規定，社會局也針對過去每一次無預警稽查的過程以及結果對外說明。

至於北市爆發幼兒園虐兒，多是連鎖企業集團，包含夏莉絲，可能在改名之後繼續營業，蔣萬安也說，市府都有檢核的機制，也一定留有紀錄會追蹤，所以一旦發現有這樣的情事就是重罰。

針對毒油案，媒體也問到政院指20%下架說是科學的規定，然後另外也點名台中市政府，中聯油在台中，那沒有進行把關，卻還在政治攻防？蔣萬安說，毒油案其實現在絕大部分的民眾還是非常擔心，到底市面上就是還有多少問題油品。

他說，從沙拉油到苦茶油，一直層出不窮的問題，這個中央政府難道都不需要負任何責任嗎？所以很多需要趕快透過食安法修法補上的漏洞，都希望趕快進行，還是希望這個政府要好好的清楚對外說明交代整個原委。

蔣萬安 托嬰 簡舒培 兒虐

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