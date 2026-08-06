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熱血防詐公益捐血 淡水地政守護房產安全

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
公益捐血活動邀請民眾與新北地政團隊一起做公益捐血。圖／紅樹林有線電視提供
公益捐血活動邀請民眾與新北地政團隊一起做公益捐血。圖／紅樹林有線電視提供

為充足血庫並減少血荒發生，新北市地政局今年再度聯合新北市五大不動產相關公會，自8月3日起展開為期三天的「新北地政 熱血防詐」公益活動。此活動不僅號召民眾、地政同仁及不動產從業人員共同響應挽袖捐血救人，更同步辦理不動產防詐宣導，期望在增進社會祥和與為公益盡一份心力的同時，也協助民眾守護自身的財產安全。

淡水地政事務所課長黃麟雅表示，該活動巡迴至新北市淡水地政事務所，於市民聯合服務中心大樓一樓前廣場盛大展開。現場除了熱情邀請民眾與新北地政團隊一起做公益捐血外，更特別設立服務專區，讓參與民眾能立即申辦「地籍異動即時通」，透過最直接且有效的方式，為自己的房產加裝防護網。

淡水地政事務所秘書林也月表示，捐血是一份愛的傳遞，而推廣「地政防詐三寶」則是一份對家庭資產守護的重要責任。地政事務所特別提醒大眾，現今不動產已逐漸成為詐騙集團首要覬覦的目標，民眾若不慎落入這類詐騙陷阱，所造成的財產損失往往是一般詐騙案件的十倍以上，甚至恐將讓整個家庭陷入難以挽回的困境。因此，新北地政團隊將持續大力宣導地政防詐三寶，期望為民眾的不動產安全層層把關，讓每一位市民都能安心生活。

淡水 捐血 不動產

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