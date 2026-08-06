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淡水區公23公園將改造升級 里長力拼今年動工

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
公23公園升級計畫特別擴大設計涵蓋範圍，讓不同年齡層的民眾都能在此享有健康的休閒生活。圖／紅樹林有線電視提供
公23公園升級計畫特別擴大設計涵蓋範圍，讓不同年齡層的民眾都能在此享有健康的休閒生活。圖／紅樹林有線電視提供

隨著淡海新市鎮人口快速成長，為滿足在地居民日益增加的休憩需求，淡水區公23公園即將迎來全面升級，這次改造計畫不僅將增設孩童專屬的滑步車(PUSHBIKE)練習場，更規劃了適合青壯年與長者使用的戶外健身設施，致力打造淡水首座「全齡化公園」，目前計畫即將進入招標程序，預計於今年內正式動工。

崁頂里長吳庭岳表示，公23公園長期以來是周邊幼兒園與親子族群最常使用的活動空間。近年來，許多家長反映淡水缺乏專屬的滑步車練習場地，為了讓孩子有安全放電的空間，因此去年正式向淡水區公所提出建議並辦理多次會勘。

考量到除了孩童之外，鄰里內也有許多青壯年與長者有日常運動的需求，本次升級計畫特別擴大設計涵蓋範圍，一併納入了戶外健身房的規劃。升級完成後，無論是幼童、青年或長輩，都能在同一個公園內找到適合自己的活動設施，讓不同年齡層的民眾都能在此享有健康的休閒生活。公園不只是休閒空間，更是孩子成長、長輩活動、居民生活的重要場域。相關單位表示，這些改變都是一步一腳印努力爭取而來，未來也將持續傾聽民意，替在地鄉親把生活環境越做越好。

淡水 公園

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