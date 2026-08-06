關聖帝君聖誕 侯友宜赴金瓜石勸濟堂參拜祈福

適逢關聖帝君聖誕，新北市長侯友宜今(6)日率團隊前往金瓜石勸濟堂參香祈福，向關聖帝君祝壽，祈求國泰民安、風調雨順，也祝福市民平安健康。侯友宜表示，勸濟堂不僅是瑞芳重要的信仰中心，更承載著礦山文化與地方歷史，長年陪伴地方發展，具有深厚文化意義。

侯友宜說明，早年礦工在艱困環境中工作，多將關聖帝君視為精神寄託，忠義、誠信的信念也成為礦山文化的重要象徵。勸濟堂除了傳承宗教信仰，更長期投入公益慈善、急難救助及地方關懷，凝聚社區向心力，是地方不可或缺的重要力量。

金瓜石勸濟堂主任委員謝汎鐸表示，感謝侯市長在關聖帝君聖誕前來參拜，市府長期支持地方建設與宗教文化發展，廟方也將持續秉持關聖帝君忠義精神，投入公益慈善，服務地方鄉親。

侯友宜也祈願在關聖帝君庇佑下，新北市政推動順利、市民安居樂業，市府未來將持續攜手地方宮廟與民間團體，共同推動文化傳承、公益服務及地方建設，讓宗教信仰成為凝聚社會善的力量，也讓在地的歷史文化持續發揚光大。